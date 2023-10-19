مأساة تدمي القلوب في غزة.. استشهاد أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يوما بعد يوم تتكشف أهوال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل دون هوادة منذ السابع من أكتوبر 2023 ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.
ومن بين المشاهد المروعة التي عاشها القطاع ولا يزال يعيش على وقعها، مأساة حلت بعائلة السيدة وفاء السويركي وزوجها فادي البابا اللذين رزقا بتوأمين (4 أطفال) قبل شهر ونصف الشهر بعد 16 عاما من الزواج.
والسيدة السويركي حسبما ذكر مصدر، أنجبت التوأمين ثلاثة ذكور وبنت، بعد عملية تخصيب صناعية.
وقال المصدر إن غارة إسرائيلية أودت بحياة 16 شخصا من العائلة من ضمنهم التوأمين الأربعة حديثي الولادة.
ويضيف أن الجد والجدة والأم وفاء السويركي وأطفالها الأربعة وأعمام الأطفال (اثنان) وزوجاتهم وأبناءهم استشهدوا في القصف.
وذكر أن الأب لا يعرف حتى هذه اللحظة أن أبناءه الأربعة قد استشهدوا، وأن المحيطين به يحاولون تسريب الخبر له بشكل يخفف من صدمته.
وأوضح المصدر أن الأب يعتقد أن أبناءه الأربعة في مستشفى الأطفال، وأخبروه أن والده ووالدته هما من استشهدا في القصف.
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