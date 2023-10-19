مأساة تدمي القلوب في غزة.. استشهاد أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يوما بعد يوم تتكشف أهوال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل دون هوادة منذ السابع من أكتوبر 2023 ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.ومن بين المشاهد المروعة التي عاشها القطاع ولا يزال يعيش على وقعها، مأساة حلت بعائلة السيدة وفاء السويركي وزوجها فادي البابا اللذين رزقا بتوأمين (4 أطفال) قبل شهر ونصف الشهر بعد 16 عاما من الزواج.

والسيدة السويركي حسبما ذكر مصدر، أنجبت التوأمين ثلاثة ذكور وبنت، بعد عملية تخصيب صناعية.

وقال المصدر إن غارة إسرائيلية أودت بحياة 16 شخصا من العائلة من ضمنهم التوأمين الأربعة حديثي الولادة.

ويضيف أن الجد والجدة والأم وفاء السويركي وأطفالها الأربعة وأعمام الأطفال (اثنان) وزوجاتهم وأبناءهم استشهدوا في القصف.

وذكر أن الأب لا يعرف حتى هذه اللحظة أن أبناءه الأربعة قد استشهدوا، وأن المحيطين به يحاولون تسريب الخبر له بشكل يخفف من صدمته.

وأوضح المصدر أن الأب يعتقد أن أبناءه الأربعة في مستشفى الأطفال، وأخبروه أن والده ووالدته هما من استشهدا في القصف.