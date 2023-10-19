مسؤول إسرائيلي:الجيش حصل على الضوء الأخضر للتحرك نحو غزة

مسؤول إسرائيلي:الجيش حصل على الضوء الأخضر للتحرك نحو غزة
التاريخ
10/19/2023 7:15:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي ان الجيش حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو غزة .
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