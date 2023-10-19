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مسؤول إسرائيلي:الجيش حصل على الضوء الأخضر للتحرك نحو غزة

10/19/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي ان الجيش حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو غزة .

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