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بدء إزالة الحواجز الأسمنتية وفتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري

10/19/2023 7:15:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مصدر مساء يوم الخميس، إن مصر بدأت بإزالة الحواجز الأسمنتية وفتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن معدات لإصلاح الطرق مرت عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى قطاع غزة استعدادا لتوصيل بعض المساعدات المكدسة في سيناء.

وتنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري يوم الخميس لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل يوم الجمعة حسبما صرح المصدران الأمنيان المصريان.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن هناك المزيد من المساعدات تنتظر بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.

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