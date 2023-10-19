بدء إزالة الحواجز الأسمنتية وفتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مصدر مساء يوم الخميس، إن مصر بدأت بإزالة الحواجز الأسمنتية وفتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري.
وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز" إن معدات لإصلاح الطرق مرت عبر معبر رفح الحدودي من مصر إلى قطاع غزة استعدادا لتوصيل بعض المساعدات المكدسة في سيناء.
وتنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري يوم الخميس لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل يوم الجمعة حسبما صرح المصدران الأمنيان المصريان.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن هناك المزيد من المساعدات تنتظر بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.
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