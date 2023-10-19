وقفة تضامنية مع غزة بمنطقة البارحة في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت الحركة الاسلامية بمنطقة البارحة في اربد وقفة تضامنية مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة.
ورفع المتضامنين مع أهالي غزة علم دولة فلسطين، منددين بما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد الاعتداء الغاشم على مستشفى المعمداني بغزة وخلف مئات الشهداء، مرددين هتافات، منها: " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" .
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