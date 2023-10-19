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وقفة تضامنية مع غزة بمنطقة البارحة في إربد

10/19/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت الحركة الاسلامية بمنطقة البارحة في اربد وقفة تضامنية مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة.
ورفع المتضامنين مع أهالي غزة علم دولة فلسطين، منددين بما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد الاعتداء الغاشم على مستشفى المعمداني بغزة وخلف مئات الشهداء، مرددين هتافات، منها: " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" .

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