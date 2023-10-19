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فرنسا.. آلاف المتظاهرين في باريس دعما للفلسطينيين

10/19/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر في فرنسا يوم الخميس إن آلاف المتظاهرين في باريس خرجوا للشوارع دعما للفلسطينيين.
وذكرت المصادر أنهم استطاعوا التجمع بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين.




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