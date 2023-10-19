فرنسا.. آلاف المتظاهرين في باريس دعما للفلسطينيين

فرنسا.. آلاف المتظاهرين في باريس دعما للفلسطينيين
التاريخ
10/19/2023 7:15:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مصادر في فرنسا يوم الخميس إن آلاف المتظاهرين في باريس خرجوا للشوارع دعما للفلسطينيين.
وذكرت المصادر أنهم استطاعوا التجمع بعد إبطال مجلس الدولة الفرنسي قرار منع التظاهر التلقائي للمظاهرات الداعمة لفلسطين.
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