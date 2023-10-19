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هنية : تهجير الفلسطينيين الى الأردن مرفوض

10/19/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، ان تهجير أهالي الضفة الغربية الى الأردن امر مرفوض.
وبين هنية ان الخطة الأميركية الإسرائيلية هي تهجير أهالي غزة الى مصر ، ثم أهالي الضفة الى الأردن ، ونرفض هذا الامر.
وبين ان الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.
واردف : نشيد بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين.

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