هنية : تهجير الفلسطينيين الى الأردن مرفوض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، ان تهجير أهالي الضفة الغربية الى الأردن امر مرفوض.
وبين هنية ان الخطة الأميركية الإسرائيلية هي تهجير أهالي غزة الى مصر ، ثم أهالي الضفة الى الأردن ، ونرفض هذا الامر.
وبين ان الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.
واردف : نشيد بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين.
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