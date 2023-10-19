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تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو شرقي سوريا

10/19/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز، والذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور، شرقي سوريا.
وذكرت "سبوتنيك" أن "استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة".

وأضافت الوكالة أنه "صباح اليوم، شن مجهولون هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين لا شرعيتين تتخذهما ما يسمى "قوات التحالف الأمريكي" في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور شرقي سوريا.

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