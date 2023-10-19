تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو شرقي سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز، والذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور، شرقي سوريا.
وذكرت "سبوتنيك" أن "استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة".
وأضافت الوكالة أنه "صباح اليوم، شن مجهولون هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين لا شرعيتين تتخذهما ما يسمى "قوات التحالف الأمريكي" في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور شرقي سوريا.
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