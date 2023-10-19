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ابن سلمان لسوناك: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة ووحشية

10/19/2023 7:15:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس، بأن ولي العهد السعودي أكد خلال اللقاء على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".
وأكد الأمير محمد بن سلمان كذلك "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".




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