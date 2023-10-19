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الاحتلال يقتحم قرية في رام الله ويداهم عدة منازل

10/19/2023 7:15:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية بيتين، شمال شرق رام الله، وداهمت عدة منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأفادت مصادر، بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا القرية وداهموا منزل المواطن الفلسطيني نواف جرابعة، ومنزل آخر مهجور، ومقهى.




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