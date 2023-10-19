الاحتلال يقتحم قرية في رام الله ويداهم عدة منازل
التاريخ
10/19/2023 7:15:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية بيتين، شمال شرق رام الله، وداهمت عدة منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأفادت مصادر، بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا القرية وداهموا منزل المواطن الفلسطيني نواف جرابعة، ومنزل آخر مهجور، ومقهى.
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