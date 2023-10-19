سأتوخى الحذر الذي لا يمنع القدر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

رماني‭ ‬الدهرُ‭ ‬بالأرزاءِ‭ ‬حتّى‭/ ‬فؤادي‭ ‬في‭ ‬غشاءٍ‭ ‬من‭ ‬نِبالِ

فصرْتُ‭ ‬إذا‭ ‬أصابتني‭ ‬سِهامٌ‭/ ‬تكسّرتِ‭ ‬النِّصالُ‭ ‬على‭ ‬النِّصالِ

وهانَ‭ ‬فما‭ ‬أُبالي‭ ‬بالرزايا‭/ ‬لأنّي‭ ‬ما‭ ‬انتفعْتُ‭ ‬بأن‭ ‬أبالي

ما‭ ‬انتفعت‭ ‬من‭ ‬المبالاة‭ ‬وأنا‭ ‬أعاني‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الشرياني،‭ ‬ولم‭ ‬أجزع‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفت‭ ‬تلك‭ ‬العلة،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬أتوقعها‭ ‬بوصفها‭ ‬نصيبي‭ ‬من‭ ‬‮«‬الورثة‮»‬،‭ ‬وبما‭ ‬أنني‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يهمل‭ ‬توجيهات‭ ‬الأطباء،‭ ‬فقد‭ ‬بقي‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عندي‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة،‭ ‬فلا‭ ‬شيء‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬يدخل‭ ‬جوفي‭ ‬عبر‭ ‬الفم‭ ‬أو‭ ‬الأنف،‭ ‬حتى‭ ‬الملح‭ ‬أتعامل‭ ‬معه‭ ‬بحساب‭ ‬وأستعيض‭ ‬عنه‭ ‬بالليمون‭.‬

طبعاً‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬ترفع‭ ‬الضغط‭ ‬ولا‭ ‬يد‭ ‬لي‭ ‬فيها،‭ ‬وأولها‭ ‬خطب‭ ‬بعض‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬المعلقات،‭ ‬التي‭ ‬يستغرق‭ ‬إلقاؤها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬جيلي‭ ‬يعتبرون‭ ‬تذوق‭ ‬غناء‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬رفاهة‭ ‬الحس‭ ‬والسمو‭ ‬العاطفي،‭ ‬فإنني‭ ‬لم‭ ‬أفلح‭ ‬قط‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬أي‭ ‬أغنية‭ ‬لها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬دقيقتين،‭ ‬وهي‭ -‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬عليها‭- ‬كانت‭ ‬تؤدي‭ ‬الأغنية‭ ‬الواحدة‭ ‬لساعتين‭ ‬وربع‭ ‬الساعة،‭ ‬ومعظم‭ ‬القنوات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أيضاً‭ ‬تسبب‭ ‬لي‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وكثيراً‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عني‭ ‬سلوك‭ ‬شائن‭ ‬أمام‭ ‬عيالي‭ ‬عندما‭ ‬أنفعل‭ ‬وأنهال‭ ‬ضرباً‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬التلفزيون‭ ‬بـ«الجزمة‮»‬‭ ‬وأنا‭ ‬أتلفظ‭ ‬بعبارات‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬مثل‭: ‬اسكتي‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الك ** ‭ ‬يا‭ ‬قليلة‭ ‬الحياء،‭ ‬ثم‭ ‬أرى‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬شاباً‭ ‬مشبعاً‭ ‬بهرمونات‭ ‬الأنوثة‭ ‬فأصيح‭ ‬‮«‬اخرج‭ ‬منها‭ ‬يا‭ ‬ملعون‮»‬،‭ ‬وبالمناسبة‭ ‬فإنني‭ ‬أستعير‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭ ‬من‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬عنواناً‭ ‬لروايته‭ ‬الأولى‭ ‬والأخيرة‭.‬

وهناك‭ ‬الأجلاف‭ ‬الذين‭ ‬ترمي‭ ‬بهم‭ ‬الصدف‭ ‬في‭ ‬طريقك،‭ ‬وتكون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مثل‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬تلك‭ ‬الأبواب‭ ‬المزدوجة‭ ‬السخيفة،‭ ‬وتُبقي‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحاً‭ ‬كي‭ ‬يمرّ‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬خلفك‭ ‬فيمشي‭ ‬حتى‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬إليك،‭ ‬دعك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لك‭ ‬شكراً،‭ ‬وهناك‭ ‬الكاربويات‭! ‬هل‭ ‬تعرفهم؟‭ ‬طيب‭ ‬هل‭ ‬تعرف‭ ‬الكاوبويات؟‭ ‬هم‭ ‬رعاة‭ ‬البقر‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذين‭ -‬كما‭ ‬تفيد‭ ‬الأفلام‭- ‬يقلبون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬ويجوسون‭ ‬عبر‭ ‬الشوارع‭ ‬يدوسون‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭ ‬بسنابك‭ ‬خيولهم‭ ‬أو‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أناس‭ ‬لا‭ ‬تربطهم‭ ‬بهم‭ ‬صداقة‭ ‬أو‭ ‬عداوة‭! ‬الكاربويات‭ ‬هم‭ ‬أولئك‭ ‬البلطجية‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬الكار‭ (‬السيارة‭) ‬ويستخدمونها‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يستخدم‭ ‬بها‭ ‬الكاوبويات‭ ‬خيولهم‭ ‬ومسدساتهم‭.‬

والكاربوي‭ ‬شخص‭ ‬بالضرورة‭ ‬ناقص‭ ‬العقل‭ ‬وأهوج‭ ‬لا‭ ‬يقيم‭ ‬وزناً‭ ‬لحياته‭ ‬ولا‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين،‭ ‬وتؤكد‭ ‬الإحصاءات‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬ضحاياهم‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬السكري‭ ‬والتدخين‭ ‬والمكبوس‭ (‬قلت‭ ‬مراراً‭ ‬إن‭ ‬الكبسة‭ ‬أو‭ ‬المكبوس‭ ‬مشبعة‭ ‬بالكولسترول‭ ‬والديتول‭ ‬وثاني‭ ‬أوكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬وأن‭ ‬خطرها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬‮«‬الجانك‭ ‬فود‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬ولأننا‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬عيباً‭ ‬في‭ ‬أنفسنا‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬السوء‭ ‬كله‭ ‬‮«‬أجنبي‮»‬‭ ‬فلا‭ ‬نجد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عاصمة‭ ‬عربية‭ ‬جمعية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الكبسة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬جمعيات‭ ‬محاربة‭ ‬التدخين‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭. (‬الكبسة‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وكأننا‭ ‬ناقصين‭).‬

وأعترف‭ ‬بأنني‭ ‬صرت‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬فوبيا‭ ‬السكر‮»‬،‭ ‬ولكنها‭ ‬فوبيا‭ (‬رهاب‭) ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الحميد،‭ ‬فمنذ‭ ‬أن‭ ‬بشرني‭ ‬الطبيب‭ ‬بأنني‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬السكري،‭ ‬صرت‭ ‬أتوخى‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاستسلام‭ ‬للهلع‭ ‬والوساوس‭ ‬والقلق،‭ ‬فقد‭ ‬صرت‭ ‬أقرأ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بمسببات‭ ‬السكري،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬أكرم‭ ‬عائلتي‭ ‬بأن‭ ‬لم‭ ‬يجعل‭ ‬السكري‭ ‬وراثياً‭ ‬فيها‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تتوارث‭ ‬سلفاً‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬فإنني‭ ‬معنِي‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬بمسائل‭ ‬التغذية‭ ‬والرياضة‭ ‬والجوانب‭ ‬السلوكية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭.‬

وأستعيد‭ ‬ذكرى‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬لي‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الربيعان‭ ‬اختصاصي‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يصدر‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬مجلة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬السكري،‭ ‬وسمعته‭ ‬يطلب‭ ‬لي‭ ‬وجبة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬‮«‬أ‮»‬ grade A ومنيت‭ ‬نفسي‭ ‬بوجبة‭ ‬دسمة‭ ‬فإذا‭ ‬بهم‭ ‬يضعون‭ ‬أمامي‭ ‬كوب‭ ‬شاي‭ ‬ومعه‭ ‬قطعة‭ ‬بسكويت‭ ‬حسبت‭ ‬أنها‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬المضغوط،‭ ‬وقرأت‭ ‬ما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬غلافها‭ ‬ووجدت‭ ‬أنها‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬النخالة‭ (‬الردَّة‭)‬،‭ ‬ومنذ‭ ‬يومها‭ ‬صرت‭ ‬أشتري‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البسكويت‭ ‬بكميات‭ ‬تجارية،‭ ‬فيقوم‭ ‬عيالي‭ ‬بالتخلص‭ ‬منه‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ظهري‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬يستسيغوه‭. ‬وبيني‭ ‬وبينكم‭ ‬معهم‭ ‬حق‭. ‬حتى‭ ‬أنا‭ ‬أتعاطى‭ ‬ذلك‭ ‬البسكويت‭ ‬فيعطيني‭ ‬الإحساس‭ ‬بأنني‭ ‬في‭ ‬غوانتنامو،‭ ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المصريون‭ ‬محدش‭ ‬بياكلها‭ ‬بالساهل‭. ‬يعني‭ ‬تحمل‭ ‬الأمر‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬تحمله‭ ‬أكبر‭ ‬وأفيد‭.‬