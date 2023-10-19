(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
حسنا فعلت هيئة البحرين للثقافة والآثار بإعلان تأجيل الحفلة الموسيقية حتى إشعار آخر، مع حفظ حقوق من قام بشراء التذاكر.. وخاصة أن الأوضاع في غزة لا تزال تشهد التصعيد والعنف، وكان لزاما مراعاة شعور الرأي العام.. فشكرا لهيئة الثقافة البحرينية.
للعلم فقط:
المبادرة المشكورة لإدارة الأوقاف السنية بدعاء القنوت في الصلوات الخمس، وتخصيص جزء من خطبة الجمعة لمناصرة ودعم الأشقاء في فلسطين، والتبرع والمساهمة في الحملة الوطنية التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة في تلفزيون البحرين تحت شعار «يوم التضامن مع أهالينا في غزة».. مبادرة تستحق التجاوب والتفاعل.
القضية الفلسطينية من الداخل:
بالأمس كتب الأستاذ سليمان جودة في جريدة «المصري اليوم» عن سبب التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تحت غطاء «القضاء على حركة حماس»، ولكن الأمر ليس كذلك تماما.
يقول الأستاذ سليمان جودة في مقاله: «نخطئ إذا تصورنا أن إسرائيل تريد القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، فالقضاء عليها ليس الهدف من وراء كل هذه الضربات الوحشية على الناس في القطاع، ولكن الهدف هو تقليص قدراتها ونزع بعض أسنانها، بالإضافة طبعًا إلى الثأر لهجوم السابع من أكتوبر.. هكذا قالت تل أبيب منذ اللحظة الأولى، وهكذا لم تنكر أو تدارِ».
إذا عاد أحد إلى ما صدر عن الحكومة الإسرائيلية، عندما شنت كتائب القسام هجومها في 7 أكتوبر، فسوف يجد هذا المعنى في حديث الحكومة هناك عما تتجه إليه في غزة.. أما لماذا؟.. فلأن وجود حماس في حد ذاته ضمانة لبقاء قضية فلسطين منقسمة، وبالتالي معلقة بلا حل، وقد عاشت الحكومات المتعاقبة في الدولة الإسرائيلية لا تريد حلًّا للقضية ولا تسعى إليه، وكانت تحرص على أن تكون حماس موجودة في غزة، بمثل ما أن السلطة الفلسطينية موجودة في الضفة الغربية.
وعندما يكون الوضع الفلسطيني بهذا الشكل، فإن أبناء القضية أنفسهم يظلون منقسمين، لأن ما تقبله الضفة على مائدة التفاوض ترفضه حماس أو تتحفظ عليه في المقابل، وهذا بالضبط ما ترغب فيه إسرائيل وتظل تسقيه وتغذيه.. ولا بديل إلا أن تجد القضية حلها العادل.
ملاحظة واجبة:
أصحاب المشاريع الصغيرة والفود ترك ممن أعلن تخصيص أرباح البيع لصالح التبرع لأهالي غزة يستحقون الشكر والتقدير.. وبانتظار مساهمة أصحاب المشاريع الكبرى والمؤسسات والمحلات الأكثر ربحا ورواجا، في دعم الحملة الوطنية البحرينية اليوم.
آخر السطر:
الإجراء القانوني السريع، الذي قامت به إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، باستدعاء الطبيب الآسيوي الذي أساء في تغريدته ضد مشاعر المسلمين، بجانب الإجراء الذي اتخذته إدارة مستشفى رويال البحرين مع ذلك الطبيب وإنهاء خدماته.. كل هذه الإجراءات المشكورة والحاسمة، تؤكد الموقف البحريني الحازم مع من يتجرد من إحساس المسؤولية والإنسانية.
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