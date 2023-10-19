MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حسنا‭ ‬فعلت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بإعلان‭ ‬تأجيل‭ ‬الحفلة‭ ‬الموسيقية‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر،‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بشراء‭ ‬التذاكر‭.. ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشهد‭ ‬التصعيد‭ ‬والعنف،‭ ‬وكان‭ ‬لزاما‭ ‬مراعاة‭ ‬شعور‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.. ‬فشكرا‭ ‬لهيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭.‬

‭ ‬ للعلم‭ ‬فقط‭:‬

المبادرة‭ ‬المشكورة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬بدعاء‭ ‬القنوت‭ ‬في‭ ‬الصلوات‭ ‬الخمس،‭ ‬وتخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬لمناصرة‭ ‬ودعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬والتبرع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.. ‬مبادرة‭ ‬تستحق‭ ‬التجاوب‭ ‬والتفاعل‭. ‬

القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬الداخل‭:‬

بالأمس‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليمان‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬المصري‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬كذلك‭ ‬تماما‭.‬

يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬سليمان‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬مقاله‭: ‬‮«‬نخطئ‭ ‬إذا‭ ‬تصورنا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تريد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فالقضاء‭ ‬عليها‭ ‬ليس‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬الوحشية‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ولكن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تقليص‭ ‬قدراتها‭ ‬ونزع‭ ‬بعض‭ ‬أسنانها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬طبعًا‭ ‬إلى‭ ‬الثأر‭ ‬لهجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.. ‬هكذا‭ ‬قالت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى،‭ ‬وهكذا‭ ‬لم‭ ‬تنكر‭ ‬أو‭ ‬تدارِ‮»‬‭.‬

إذا‭ ‬عاد‭ ‬أحد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬عندما‭ ‬شنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فسوف‭ ‬يجد‭ ‬هذا‭ ‬المعنى‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬الحكومة‭ ‬هناك‭ ‬عما‭ ‬تتجه‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬أما‭ ‬لماذا؟‭.. ‬فلأن‭ ‬وجود‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬ضمانة‭ ‬لبقاء‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬منقسمة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬معلقة‭ ‬بلا‭ ‬حل،‭ ‬وقد‭ ‬عاشت‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬حلًّا‭ ‬للقضية‭ ‬ولا‭ ‬تسعى‭ ‬إليه،‭ ‬وكانت‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حماس‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بمثل‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

وعندما‭ ‬يكون‭ ‬الوضع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬فإن‭ ‬أبناء‭ ‬القضية‭ ‬أنفسهم‭ ‬يظلون‭ ‬منقسمين،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬تقبله‭ ‬الضفة‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬التفاوض‭ ‬ترفضه‭ ‬حماس‭ ‬أو‭ ‬تتحفظ‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬وهذا‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬ترغب‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتظل‭ ‬تسقيه‭ ‬وتغذيه‭.. ‬ولا‭ ‬بديل‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬القضية‭ ‬حلها‭ ‬العادل‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والفود‭ ‬ترك‭ ‬ممن‭ ‬أعلن‭ ‬تخصيص‭ ‬أرباح‭ ‬البيع‭ ‬لصالح‭ ‬التبرع‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‭ ‬يستحقون‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.. ‬وبانتظار‭ ‬مساهمة‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمحلات‭ ‬الأكثر‭ ‬ربحا‭ ‬ورواجا،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

الإجراء‭ ‬القانوني‭ ‬السريع،‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية،‭ ‬باستدعاء‭ ‬الطبيب‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬أساء‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬ضد‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين،‭ ‬بجانب‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬الطبيب‭ ‬وإنهاء‭ ‬خدماته‭.. ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬المشكورة‭ ‬والحاسمة،‭ ‬تؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الحازم‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يتجرد‭ ‬من‭ ‬إحساس‭ ‬المسؤولية‭ ‬والإنسانية‭.‬