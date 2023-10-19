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تقييد التعليقات في ((فيسبوك)) على منشورات حرب غزة

10/19/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فرضت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ميتا‭ ‬بلاتفورمز‮»‬‭ ‬مالكة‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تدابير‭ ‬مؤقتة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬‮«‬التعليقات‭ ‬المحتمل‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مرحب‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيها‮»‬‭ ‬على‭ ‬منشورات‭ ‬متعلقة‭ ‬بالصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬في‭ ‬تدوينة‭ ‬محدّثة‭ ‬إنها‭ ‬ستغير‭ ‬الإعدادات‭ ‬الافتراضية‭ ‬لمن‭ ‬بوسعهم‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬منشورات‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬العامة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ينشرها‭ ‬مستخدمون‭ ‬‮«‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬ليقتصر‭ ‬على‭ ‬أصدقائهم‭ ‬ومتابعيهم‭ ‬فقط،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستخدمين‭ ‬بوسعهم‭ ‬تغيير‭ ‬تلك‭ ‬الإعدادات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭. ‬وفيما‭ ‬أحجم‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬كيفية‭ ‬تعريف‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬‭ ‬للمنطقة،‭ ‬أضافت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تدوينتها‭ ‬أنها‭ ‬ستُلغي‭ ‬إمكانية‭ ‬رؤية‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬أو‭ ‬تعليقين‭ ‬على‭ ‬المنشورات‭ ‬أثناء‭ ‬تصفح‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬ميتا‭: ‬‮«‬سياساتنا‭ ‬مصممة‭ ‬لإبقاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬آمنين‭ ‬على‭ ‬تطبيقاتنا‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬منبر‭ ‬للجميع‭.. ‬نطبق‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬بالتساوي‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ولا‭ ‬حقيقة‭ ‬في‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نتعمّد‭ ‬تكميم‭ ‬الأفواه‮»‬‭. ‬ووجَّه‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬نشروا‭ ‬منشورات‭ ‬داعمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬أو‭ ‬مواطني‭ ‬غزة‭ ‬اتهامات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بقمع‭ ‬محتواهم،‭ ‬حيث‭ ‬تصنف‭ ‬الشركة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬خطرة‮»‬،‭ ‬وتحظر‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يشيد‭ ‬بها‭.‬

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