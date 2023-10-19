هذا شعب لن يقهر ولن ينكسر
التاريخ
10/19/2023 7:12:24 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طفل فلسطيني يلقن شقيقه المصاب في قصف إسرائيلي الشهادة في المستشفى عندما شعر بدنو أجله.
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