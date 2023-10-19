Friday, 20 October 2023 03:53 GMT

هذا شعب لن يقهر ولن ينكسر

10/19/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طفل‭ ‬فلسطيني‭ ‬يلقن‭ ‬شقيقه‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬عندما‭ ‬شعر‭ ‬بدنو‭ ‬أجله‭.‬

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