مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية يتنحى بسبب غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬بول‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬اعتراضًا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬واشنطن‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬لارا‭ ‬فريدمان‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭. ‬

وتتولى‭ ‬فريدمان‭ ‬رئاسة‭ ‬مؤسسة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي‭.‬