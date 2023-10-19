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مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية يتنحى بسبب غزة

10/19/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬لارا‭ ‬فريدمان‭ ‬المسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬تقديم‭ ‬استقالتها‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬جوش‭ ‬بول،‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الكونجرس‭ ‬والشؤون‭ ‬العامة،‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بحرب‭ ‬غزة‭.‬

وكان‭ ‬بول‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬اعتراضًا‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬واشنطن‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬ذات‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬لارا‭ ‬فريدمان‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭. ‬

وتتولى‭ ‬فريدمان‭ ‬رئاسة‭ ‬مؤسسة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

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