مسؤول ثان بالخارجية الأمريكية يتنحى بسبب غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت لارا فريدمان المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية تقديم استقالتها لتنضم إلى جوش بول، مدير مكتب شؤون الكونجرس والشؤون العامة، الذي استقال في وقت سابق احتجاجا على السياسة الأمريكية بحرب غزة.
وكان بول قد تقدم باستقالته اعتراضًا على طريقة تعامل واشنطن مع الأوضاع في غزة، وهي ذات الأسباب التي دفعت لارا فريدمان إلى الاستقالة.
وتتولى فريدمان رئاسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، التي تسهم في توجيه السياسات الأمريكية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.
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