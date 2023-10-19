بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي... ((جمعية البحرين الخيرية)) تنظم محاضرة توعوية

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت جمعية البحرين الخيرية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي فعالية توعوية (محاضرة حول سرطان الثدي) القتها الدكتورة رشا فؤاد أخصائية النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب بحضور السيد خليفة الشيخ ممثلاً لمستشفى البحرين التخصصي، وقد رحب الدكتور حسن ابراهيم كمال الامين العام للجمعية بالحضور والمشاركين.
وقد أكد الدكتور حسن كمال في كلمته الافتتاحية أن مكافحة سرطان الثدي من الأولويات لدى النظام الصحي بمملكة البحرين، منوهاً إلى أنه في كل عام تقام الفعاليات والأنشطة للوعي حول سرطان الثدي وعوامل الخطورة المرتبطة به.
بعدها بدأت الدكتورة المحاضرة رشا فؤاد بشرح أسباب مرض سرطان الثدي، وأعراضه، وسبل العلاج وأهمية إجراء الفحوصات الطبية والذاتية الدورية، والتي تسهم في الكشف المبكر عن المرض، والوقاية منه، وسرعة علاجه.
كما أكدت أن مملكة البحرين مستمرة في تسخير كافة الإمكانيات والموارد في سبيل الحرص على حياة صحية للجميع، وأوضحت الدكتورة أهمية الكشف المبكر وطرق الكشف المتبعة ودور الوعي المجتمعي في تجنب مضاعفات هذا المرض والشفاء منه، وفي نهاية المحاضرة قدم الامين العام للجمعية شهادة شكر وتقدير للدكتورة المحاضرة والسيد خليفة الشيخ، وذلك لحضورهم ودورهم المميز في خدمة المجال الصحي ولهذه المحاضرة التوعوية القيمة التي استفادت منها عشرات الاسر المتعففة والمنتسبة للجمعية.
وقد صاحب هذه الفعالية ركن للفحص والاستشارة بالتعاون مع مستشفى البحرين التخصصي، حيث شملت فحوصات طبية اعتيادية (ضغط الدم والسكري) استفاد منها الحضور.
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