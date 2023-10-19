بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي... ((جمعية البحرين الخيرية)) تنظم محاضرة توعوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬كمال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أن‭ ‬مكافحة‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬لدى‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تقام‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬للوعي‭ ‬حول‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وعوامل‭ ‬الخطورة‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭.‬

بعدها‭ ‬بدأت‭ ‬الدكتورة‭ ‬المحاضرة‭ ‬رشا‭ ‬فؤاد‭ ‬بشرح‭ ‬أسباب‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وأعراضه،‭ ‬وسبل‭ ‬العلاج‭ ‬وأهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والذاتية‭ ‬الدورية،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬المرض،‭ ‬والوقاية‭ ‬منه،‭ ‬وسرعة‭ ‬علاجه‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والموارد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬للجميع،‭ ‬وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وطرق‭ ‬الكشف‭ ‬المتبعة‭ ‬ودور‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬مضاعفات‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬والشفاء‭ ‬منه،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المحاضرة‭ ‬قدم‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬شهادة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬للدكتورة‭ ‬المحاضرة‭ ‬والسيد‭ ‬خليفة‭ ‬الشيخ،‭ ‬وذلك‭ ‬لحضورهم‭ ‬ودورهم‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬ولهذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬التوعوية‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬منها‭ ‬عشرات‭ ‬الاسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والمنتسبة‭ ‬للجمعية‭.‬

وقد‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ركن‭ ‬للفحص‭ ‬والاستشارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬اعتيادية‭ (‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والسكري‭) ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬الحضور‭.‬