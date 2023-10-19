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فنانو البحرين يتضامنون مع غزة

10/19/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬

تضامن‭ ‬فنانون‭ ‬بحرينيون‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬اشتغلوا‭ ‬عليها‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للقطاع‭. ‬تخللت‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدم،‭ ‬فيما‭ ‬اتجهت‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى‭ ‬لتأكيد‭ ‬فكرة‭ ‬الأرض‭ ‬وأحقية‭ ‬شعبها‭.‬

وعبرت‭ ‬الفنانة‭ ‬زينب‭ ‬السباع‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬‮«‬الفكرة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬تحترق‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬اللوحة‭ ‬الأجساد‭ ‬وتبقى‭ ‬الفكرة‭ ‬صامدة‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أي‭ ‬قصف‭ ‬بأي‭ ‬سلاح‭ ‬كان‭. ‬وذكرت‭ ‬الفنانة‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬عملها‭ ‬الفني‭: ‬‮«‬تسقط‭ ‬الأجساد‭ ‬لا‭ ‬الفكرة‮»‬‭.‬

وبقي‭ ‬عمل‭ ‬الفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬منى‭ ‬المعتز‭ ‬ضمن‭ ‬الجدران‭ ‬أيضا،‭ ‬حيث‭ ‬تحولت‭ ‬لوحتها‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬جدار‭ ‬تسيل‭ ‬منه‭ ‬الدماء‭ ‬السوداء،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬هذا‭ ‬الدمار‭ ‬يبقى‭ ‬قلب‭ ‬حي‭ ‬واحد‭ ‬ينبض‭ ‬بذات‭ ‬لونه‭ ‬الأحمر،‭ ‬في‭ ‬رمزية‭ ‬لاستمرارية‭ ‬الحياة‭ ‬رغم‭ ‬الموت‭.‬

أما‭ ‬الفنانة‭ ‬ O1- ‭ ‬صانعة‭ ‬التحف‭ ‬اليدوية‭ ‬فعبرت‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬بعمل‭ ‬فني‭ ‬تتراص‭ ‬فيه‭ ‬الحجارة‭ ‬فوق‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬وذكرت‭ ‬الفنانة‭: ‬‮«‬العمل‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أرضها‭ ‬الحجرية‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬وفي‭ ‬تأكيد‭ ‬لأحقية‭ ‬الشعب‭ ‬للأرض‭. ‬واستغرق‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭. ‬

كما‭ ‬استخدمت‭ ‬الفنانة O1- أيضا‭ ‬الكوب‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنها،‭ ‬وكتبت‭ ‬عليه‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬قصيدة‭ ‬للشاعر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الراحل‭ ‬محمود‭ ‬درويش‭ ‬‮«‬حاصر‭ ‬حصارك‭ ‬لا‭ ‬مفر‮»‬‭. ‬واستخدمت‭ ‬اللون‭ ‬البني‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭. ‬كما‭ ‬أحاطت‭ ‬مفردة‭ ‬‮«‬حاصر‮»‬‭ ‬كل‭ ‬جدران‭ ‬الكوب‭. ‬

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