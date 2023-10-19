الريان لاستثمار غياب السد لاستعادة الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدوحة - (أ ف ب): يتطلع الريان الى استعادة صدارة الدوري القطري لكرة القدم، عندما يواجه أم صلال غدا السبت في المرحلة السادسة التي يغيب عنها السد المتصدر.
وأجلّت مؤسسة دوري نجوم قطر مباراتي السد والدحيل مع العربي والوكرة تواليا في المرحلة الحالية حتى 17 ديسمبر المقبل لارتباطهما بمسابقة دوري أبطال آسيا. ويستقبل السد فريق الفيصلي الأردني الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يحل الدحيل ضيفا على النصر السعودي الثلاثاء ضمن المجموعة الخامسة.
وسيتعين على الريان صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة تحقيق الفوز للعودة الى المركز الأول الذي فقده عقب الخسارة التي مني بها أمام الوكرة 2-3 في المرحلة الماضية.
وأوقف الوكرة سلسلة انتصارات فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم التي وصلت الى أربعة تواليا وبالعلامة الكاملة آنذاك، وألحق به الخسارة الأولى التي منحت السد الصدارة بفوز عريض على الغرافة 4-صفر.
ولكن لن تكون مهمة الريان سهلة أمام أم صلال الذي يقدم نتائج لافتة، بعدما سجل الانتصار الثاني تواليا في المرحلة الماضية عندما تغلب على الشمال 3-1، رافعا رصيده الى ثماني نقاط في المركز السادس.
وفي مواجهة ثانية، يلتقي الغرافة الخامس برصيد 10 نقاط مع معيذر الثامن برصيد 4 نقاط الجمعة، وسط بحث الأول عن تصحيح المسار وتدارك الخسارة الثقيلة امام السد. ومني فريق المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز بالخسارة الأولى بعد تعادل وثلاثة انتصارات متتالية، فتجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز الخامس.
بدوره يأمل معيذر أيضا تدارك الخسارة امام الأهلي 2-4 في المرحلة الماضية، وخصوصا في ظل أداء جيد في مباراتين متتاليتين عندما حقق الفريق انتصارا وتعادلا.
وتشهد المرحلة سعي الأهلي العاشر بثلاث نقاط الى مواصلة الصحوة عندما يلتقي السبت مع قطر قبل الأخير بنقطتين والباحث عن مسار مغاير ووقف مسلسل التعثر المتتالي.
وكان الأهلي تجاوز مرحلة عصيبة عندما حقق في المرحلة الماضية فوزه الأول على حساب معيذر 4-2، واضعا حدا لانطلاقة متواضعة لم يعرفها منذ فترة طويلة. ومني «العميد» بأربع خسائر متتالية، ففسخ عقد مدربه المنتينيغيري نيبوشا يوفوفيتش بالتراضي عقب المرحلة الثالثة وتعاقد مع البرتغالي بيدرو ميغيل.
في المقابل، سيسعى نادي قطر الى تحقيق فوزه الأول في الدوري، بعدما مني بخسارتين مع المدرب يوسف النوبي الذي تولى المهمة بعد استقالة المغربي يوسف السفري من منصبه.
وستكون انطلاقة المرحلة الجمعة بمواجهة تجمع الشمال صاحب المركز التاسع بثلاث نقاط، مع المرخية الذي مازال رصيده خاويا بعدما مني بخمس خسائر أبقته في المركز الأخير بدون نقاط.
ودفع سوء النتائج إدارة المرخية الى تحويل المدرب الحالي الإنجليزي أنتوني هيدسون الى مستشار فني، وتعاقدت مع الجزائري مجيد بوقرة لتولي مهمة التدريب سعيا لتصويب الأوضاع.
من جهته، يبحث الشمال عن الانتصار الأول بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين، الأخيرة منهما كانت امام ام صلال 1-3 بعرض متواضع.
MENAFN19102023000055011008ID1107273909