الريان لاستثمار غياب السد لاستعادة الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأجلّت‭ ‬مؤسسة‭ ‬دوري‭ ‬نجوم‭ ‬قطر‭ ‬مباراتي‭ ‬السد‭ ‬والدحيل‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬والوكرة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬لارتباطهما‭ ‬بمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭. ‬ويستقبل‭ ‬السد‭ ‬فريق‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬الإثنين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬الدحيل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭.‬

وسيتعين‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬فقده‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وأوقف‭ ‬الوكرة‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬ليوناردو‭ ‬جارديم‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬تواليا‭ ‬وبالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬آنذاك،‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬السد‭ ‬الصدارة‭ ‬بفوز‭ ‬عريض‭ ‬على‭ ‬الغرافة‭ ‬4‭-‬صفر‭.‬

ولكن‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬الريان‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬أم‭ ‬صلال‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الشمال‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية،‭ ‬يلتقي‭ ‬الغرافة‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬معيذر‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬الجمعة،‭ ‬وسط‭ ‬بحث‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬وتدارك‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬امام‭ ‬السد‭. ‬ومني‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدرو‭ ‬مارتينيز‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬وثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

بدوره‭ ‬يأمل‭ ‬معيذر‭ ‬أيضا‭ ‬تدارك‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬4‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬انتصارا‭ ‬وتعادلا‭.‬

وتشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬سعي‭ ‬الأهلي‭ ‬العاشر‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬الصحوة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬بنقطتين‭ ‬والباحث‭ ‬عن‭ ‬مسار‭ ‬مغاير‭ ‬ووقف‭ ‬مسلسل‭ ‬التعثر‭ ‬المتتالي‭.‬

وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬تجاوز‭ ‬مرحلة‭ ‬عصيبة‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬معيذر‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬واضعا‭ ‬حدا‭ ‬لانطلاقة‭ ‬متواضعة‭ ‬لم‭ ‬يعرفها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬ومني‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬بأربع‭ ‬خسائر‭ ‬متتالية،‭ ‬ففسخ‭ ‬عقد‭ ‬مدربه‭ ‬المنتينيغيري‭ ‬نيبوشا‭ ‬يوفوفيتش‭ ‬بالتراضي‭ ‬عقب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتعاقد‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدرو‭ ‬ميغيل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيسعى‭ ‬نادي‭ ‬قطر‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بخسارتين‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬يوسف‭ ‬النوبي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المهمة‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬المغربي‭ ‬يوسف‭ ‬السفري‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

وستكون‭ ‬انطلاقة‭ ‬المرحلة‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬تجمع‭ ‬الشمال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬مع‭ ‬المرخية‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬رصيده‭ ‬خاويا‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بخمس‭ ‬خسائر‭ ‬أبقته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بدون‭ ‬نقاط‭.‬

ودفع‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬إدارة‭ ‬المرخية‭ ‬الى‭ ‬تحويل‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أنتوني‭ ‬هيدسون‭ ‬الى‭ ‬مستشار‭ ‬فني،‭ ‬وتعاقدت‭ ‬مع‭ ‬الجزائري‭ ‬مجيد‭ ‬بوقرة‭ ‬لتولي‭ ‬مهمة‭ ‬التدريب‭ ‬سعيا‭ ‬لتصويب‭ ‬الأوضاع‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يبحث‭ ‬الشمال‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬الأخيرة‭ ‬منهما‭ ‬كانت‭ ‬امام‭ ‬ام‭ ‬صلال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬بعرض‭ ‬متواضع‭.‬



