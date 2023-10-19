الهلال لتعزيز صدارته والاتحاد لوقف نزيف النقاط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتصدر‭ ‬الهلال،‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬التعاون،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬الثالث‭ ‬والأهلي‭ ‬الخامس‭.‬

ويبحث‭ ‬الهلال‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬جديدة‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالرياض،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬بسبب‭ ‬اصابته‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬والغضروف‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

كما‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬أيضا‭ ‬سلمان‭ ‬الفرج‭ ‬وحسان‭ ‬تمبكتي،‭ ‬لكنه‭ ‬يمتلك‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬أمثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬والصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬ومواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬والبرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬والمدافع‭ ‬السنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬وسعود‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬وياسر‭ ‬الشهراني‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭.‬

ويحقق‭ ‬الهلال‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭ ‬بثلاثية،‭ ‬ويطمح‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنه‭ ‬يدرك‭ ‬جيدا‭ ‬ضغط‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬أمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬ببريدة‭.‬

وأهدر‭ ‬التعاون‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬وخسارته‭ ‬امام‭ ‬الاهلي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة،‭ ‬فيما‭ ‬فشل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين‭ (‬تعادل‭ ‬وخسارة‭). ‬ويسير‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ويسعى‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬لمواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬وزيادة‭ ‬محن‭ ‬الاتحاد‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأنه‭ ‬يدخل‭ ‬المباراة‭ ‬بصفوف‭ ‬مكتملة‭.‬

ويضم‭ ‬التعاون‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬ومواطنيه‭ ‬فلافيو‭ ‬وماتيوس‭ ‬كاسترو‭ ‬واندري‭ ‬جيروتو‭ ‬وحارس‭ ‬المرمى‭ ‬مايلسون‭ ‬والهولندي‭ ‬أشرف‭ ‬المهديوي‭ ‬والغامبي‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬والإسباني‭ ‬الفارو‭ ‬ميدران‭.‬

ويأمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬المخيب‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء‭ ‬وخسارته‭ ‬دربي‭ ‬جدة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الأهلي‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الاتحاد‭ ‬قائده‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمه‭ ‬وهدافه‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬ومواطنيه‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي‭ ‬وفابينو‭ ‬ورومارينيو‭ ‬داسيلفا‭ ‬والفرنسي‭ ‬الآخر‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭.‬





النصر‭ ‬لاستعادة‭ ‬التوازن‭ ‬

ويسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬أبها‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ضمك‭ ‬العاشر‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بالرياض‭.‬

وبعد‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬توقف‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬أبها‭ ‬بالتعادل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬بهدفين،‭ ‬ويطمح‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ورغم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭ ‬وعلي‭ ‬لاجامي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهما‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركتهما‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬بلديهما،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيقاف‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ ‬بقرار‭ ‬انضباطي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النصر‭ ‬يمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة،‭ ‬يتقدمها‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬ومواطنه‭ ‬أوتافيو‭ ‬والبرازيلي‭ ‬تاليسكا‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬والإسباني‭ ‬أيميريك‭ ‬لابورت‭.‬

ورغم‭ ‬البداية‭ ‬المتواضعة‭ ‬لضمك،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬أول‭ ‬فوزين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الخليج‭ ‬والحزم،‭ ‬ويأمل‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬لرفع‭ ‬غلته‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويعتمد‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬المصري‭ ‬طارق‭ ‬حامد‭ ‬والروماني‭ ‬نيكولاي‭ ‬ستانسيو‭ ‬والكاميروني‭ ‬جورج‭ ‬نوكودو‭ ‬والغامبي‭ ‬أسان‭ ‬سيسان‭ ‬والجزائري‭ ‬مصطفى‭ ‬زغبة‭ ‬ومواطنيه‭ ‬فاروق‭ ‬شافعي‭ ‬وعبد‭ ‬القادر‭ ‬بدران‭.‬

ويصطدم‭ ‬الأهلي‭ ‬بجاره‭ ‬الوحدة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬بجدة‭.‬

ويحتل‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يحتل‭ ‬الوحدة‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدربي،‭ ‬وسيكون‭ ‬تركيزه‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لملاحقة‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تسبقه‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭.‬

ويمتلك‭ ‬الأهلي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو‭ ‬والجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬والفرنسي‭ ‬آلان‭ ‬ماكسيمان‭ ‬والإيفواري‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ ‬والبرازيلي‭ ‬روجر‭ ‬إيبانيز‭ ‬والإسباني‭ ‬غابريال‭ ‬فيغا‭ ‬والتركي‭ ‬ميريح‭ ‬ديميرال‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يقدم‭ ‬الوحدة‭ ‬مستويات‭ ‬جيدة،‭ ‬رغم‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات،‭ ‬ويطمح‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرحلتين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكامل‭ ‬صفوفه‭ ‬بعودة‭ ‬لاعبيه‭ ‬المصابين‭.‬

ويعول‭ ‬الوحدة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المميزة‭ ‬أمثال‭ ‬هدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬أوديون‭ ‬إيغالو‭ ‬والأسترالي‭ ‬كريغ‭ ‬غودوين،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬انسيلمو‭ ‬دي‭ ‬مورايس‭ ‬والمغربي‭ ‬فيصل‭ ‬فجر‭ ‬ومواطنيه‭ ‬منير‭ ‬المحمدي‭ ‬وجواد‭ ‬الياميق‭ ‬والكوستاريكي‭ ‬اوسكار‭ ‬دوارتي‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬المباريات،‭ ‬يلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الأخدود‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء،‭ ‬والفتح‭ ‬مع‭ ‬أبها،‭ ‬والسبت‭ ‬الحزم‭ ‬مع‭ ‬الرائد،‭ ‬والشباب‭ ‬مع‭ ‬الطائي،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الرائد‭.‬