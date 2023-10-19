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الزمالك لمواصلة صحوته.. وسموحة يواصل أداءه القوي

10/19/2023 7:12:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬الزمالك‭ ‬لمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬سموحة‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويدخل‭ ‬الزمالك‭ ‬سابع‭ ‬الترتيب‭ ‬المباراة‭ ‬بحافز‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البنك‭ ‬الاهلي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬سعيا‭ ‬لاستمرار‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬بيراميدز‭ ‬والمقاولون‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

واستعاد‭ ‬الزمالك‭ ‬اغلب‭ ‬عناصره‭ ‬الاساسية‭ ‬بعودة‭ ‬الثنائي‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرازق‭ ‬‮«‬شيكابالا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عاني‭ ‬من‭ ‬نزلة‭ ‬برد،‭ ‬ويوسف‭ ‬ابراهيم‭ ‬‮«‬أوباما‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬عضلية،‭ ‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬محمود‭ ‬حمدي‭ ‬‮«‬الونش‮»‬‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭.‬

على‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يحاول‭ ‬سموحة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬فيوتشر‭ ‬المتصدر،‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬والعودة‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬يحافظ‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭.‬

وتأجل‭ ‬لقاء‭ ‬الجونة‭ ‬مع‭ ‬الاهلي‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباط‭ ‬الاخير‭ ‬بخوض‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الجديدة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا،‭ ‬حيث‭ ‬سيحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭.‬

وتفتتح‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬عقب‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬وخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬مباراتين‭ ‬دوليتين‭ ‬وديتين‭ ‬امام‭ ‬زامبيا‭ ‬والجزائر،‭ ‬بمواجهتين،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬المصري‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب‭ ‬فريق‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يبحث‭ ‬فيه‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬عن‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬كما‭ ‬يحل‭ ‬الداخلية‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬وله‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬مع‭ ‬الاهلي،‭ ‬بملعب‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬عثمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬

وتستكمل‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهتي‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬العاشر‭ ‬بالرصيد‭ ‬ذاته‭ ‬بملعب‭ ‬المحلة،‭ ‬ويستضيف‭ ‬انبي‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بملعبه‭ ‬بتروسبورت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬البنك‭ ‬الاهلي‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭. ‬وتختتم‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الاحد‭ ‬بثلاث‭ ‬مواجهات‭. ‬يلتقي‭ ‬فيوتشر‭ ‬المتصدر‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬بملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدول،‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لمواصلة‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬خصوصا‭ ‬فيوتشر‭ ‬الساعي‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬لكنه‭ ‬يدرك‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬بيراميدز‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬ملعب‭ ‬الاسماعيلية‭ ‬يستضيف‭ ‬الاسماعيلي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فاركو‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة،‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬مباراة‭ ‬يقود‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬السكندري‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬خالد‭ ‬جلال‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المسؤولية‭ ‬خلفا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬روماو‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭.‬

ويحل‭ ‬فريق‭ ‬زد‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬خصوصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأخير‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬الى‭ ‬تجقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويعتبر‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬أحد‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭ ‬لم‭ ‬تذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الجونة‭ ‬وسيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬وإنبي‭ ‬وفاركو‭ ‬والبنك‭ ‬الأهلي‭.‬

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