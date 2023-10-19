الزمالك لمواصلة صحوته.. وسموحة يواصل أداءه القوي

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - (أ ف ب): يسعى الزمالك لمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا والثاني هذا الموسم عندما يستضيف سموحة غدا السبت بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم.
ويدخل الزمالك سابع الترتيب المباراة بحافز فوزه الاول هذا الموسم الذي كان حققه على حساب البنك الاهلي 2-1 في الوقت القاتل في المرحلة الثالثة، سعيا لاستمرار النتائج الايجابية بعد سقوطه في فخ التعادل امام بيراميدز والمقاولون العرب في بداية الموسم.
واستعاد الزمالك اغلب عناصره الاساسية بعودة الثنائي محمود عبدالرازق «شيكابالا» الذي عاني من نزلة برد، ويوسف ابراهيم «أوباما» عقب تعافيه من اصابة عضلية، فيما يواصل محمود حمدي «الونش» التعافي من اصابة بقطع في الرباط الصليبي.
على جانب آخر يحاول سموحة صاحب المركز الثاني بفوزين وتعادل بفارق نقطتين خلف فيوتشر المتصدر، مواصلة عروضه القوية والعودة من القاهرة بنتيجة ايجابية يحافظ بها على موقعه في مقدمة جدول الترتيب.
وتأجل لقاء الجونة مع الاهلي بسبب ارتباط الاخير بخوض ذهاب ربع نهائي منافسات النسخة الاولى من المسابقة القارية الجديدة دوري إفريقيا، حيث سيحل ضيفا على سيمبا التنزاني غدا الجمعة.
وتفتتح مباريات المرحلة اليوم عقب العودة من فترة التوقف الدولي وخوض المنتخب المصري مباراتين دوليتين وديتين امام زامبيا والجزائر، بمواجهتين، حيث يستضيف المصري السادس برصيد 6 نقاط بملعب الجيش ببرج العرب فريق طلائع الجيش التاسع برصيد 4 نقاط في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن النقاط الثلاث، كما يحل الداخلية الثاني عشر برصيد 3 نقاط ضيفا على سيراميكا كليوباترا الرابع عشر بنقطة وحيدة وله مباراة مؤجلة مع الاهلي، بملعب عثمان أحمد عثمان في القاهرة.
وتستكمل مباريات المرحلة الرابعة أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة الثامن برصيد 4 نقاط مع الاتحاد السكندري العاشر بالرصيد ذاته بملعب المحلة، ويستضيف انبي الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بملعبه بتروسبورت في القاهرة البنك الاهلي الثامن عشر من دون رصيد بعدما تلقى الخسارة في ثلاث مباريات. وتختتم منافسات المرحلة الاحد بثلاث مواجهات. يلتقي فيوتشر المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات بملعب القاهرة الدول، مع بيراميدز الرابع برصيد 7 نقاط، في قمة المرحلة حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لمواصلة انطلاقته المثالية خصوصا فيوتشر الساعي للبقاء في الصدارة، لكنه يدرك صعوبة المهمة أمام بيراميدز وصيف بطل الموسم الماضي.
وفي ملعب الاسماعيلية يستضيف الاسماعيلي الحادي عشر بثلاث نقاط فاركو السادس عشر بنقطة وحيدة، في اول مباراة يقود فيها الفريق السكندري مدربه الجديد خالد جلال الذي تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي برونو روماو المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.
ويحل فريق زد اف سي مفاجأة الموسم حتى الآن حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ضيفا على المقاولون العرب السابع عشر بنقطة وحيدة في مباراة لا تخلو من أهمية خصوصا بالنسبة للأخير الذي يطمح الى تجقيق فوزه الاول هذا الموسم. ويعتبر المقاولون العرب أحد ستة أندية لم تذق طعم الفوز حتى الان في الدوري الى جانب الجونة وسيراميكا كليوباترا وإنبي وفاركو والبنك الأهلي.
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