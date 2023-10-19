عرب القارة السمراء يتطلعون إلى بداية قوية في أبطال إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حصد‭ ‬الثلاثي‭ ‬العربي‭ ‬18‭ ‬لقباً‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬للأندية‭ ‬بينها‭ ‬11‭ ‬للأهلي‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬و4‭ ‬للترجي‭ ‬و3‭ ‬للوداد،‭ ‬فيما‭ ‬يملك‭ ‬الخماسي‭ ‬المنافس‭ ‬لهم‭ ‬8‭ ‬ألقاب‭ ‬فقط،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬لمازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬ولقبان‭ ‬لإنييمبا‭ ‬النيجيري‭ ‬وواحد‭ ‬لماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬

ويخوض‭ ‬ممثّلو‭ ‬عرب‭ ‬القارة‭ ‬مباريات‭ ‬ذهاب‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬خارج‭ ‬القواعد‭ ‬وهي‭ ‬أفضلية‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬كونهم‭ ‬سيلعبون‭ ‬مباريات‭ ‬الإياب‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيرهم‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬حظوظهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الأربعة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬العودة‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭.‬

ويفتتح‭ ‬الأهلي‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بنجامين‭ ‬مكابا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬وهو‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭ ‬التي‭ ‬يحتضن‭ ‬المباراة‭ ‬البيتية‭ ‬لمازيمبي‭ ‬ضد‭ ‬الترجي‭ ‬الأحد،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬يحل‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬إنييمبا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬غودسويل‭ ‬أكبابيو‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أويو‭.‬

ويلعب‭ ‬السبت‭ ‬بيترو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬الأنغولي‭ ‬مع‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز،‭ ‬بملعب‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬لواندا‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬و25‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬منه‭ ‬ذهاباً‭ ‬والأوّل‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬إياباً،‭ ‬والدور‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬و11‭ ‬منه‭.‬

مسابقة‭ ‬جديدة‭ ‬

أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬للعبة‭ (‬كاف‭) ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وسط‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬وسمَّاها‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬بجوائز‭ ‬مالية‭ ‬قياسية‭ ‬لمسابقات‭ ‬الأندية‭ ‬بينها‭ ‬11‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للبطل‭.‬

قامت‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬الوهلة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬فريقًا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الأندية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬بمعدل‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الشمال‭ ‬والغرب‭/‬الوسط‭ ‬والجنوب‭/‬الشرق‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجدارة‭ ‬ويحصل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مقدمًا‭ ‬لشراء‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬السفر‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬197‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬دوري‭ ‬مصغر‭ ‬ومباريات‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب،‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬وقتها‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬بـ«سوبر‭ ‬بول‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬الملياردير‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬اعترف‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬بأن‭ ‬المسابقة‭ ‬تكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جذب‭ ‬الرعاة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى‭.‬

وقال‭ ‬موتسيبي‭ ‬إن‭ ‬تغيير‭ ‬الاسم‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬أوروبيون‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬أسماءهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬بضرورة‭ ‬إلغاء‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬السوبر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬النصيحة‭ ‬استندت‭ ‬إلى‭ ‬ارتباطات‭ ‬سلبية‭ ‬بالمحاولة‭ ‬الفاشلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لإطلاق‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬فكرة‭ ‬12‭ ‬ناديا‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسبانيان‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بإطلاق‭ ‬دوري‭ ‬سوبر‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬والذي‭ ‬أجهض‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬والحكومات‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬تسعة‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭.‬

في‭ ‬النهاية‭ ‬تم‭ ‬تخفيض‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬ومشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬فقط،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬نهائي‭ (‬ذهاباً‭ ‬وإياباً‭).‬

واختار‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬زوروا‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬راعياً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للمسابقة‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬سيمبا‭ ‬للعملاق‭ ‬القاري‭ ‬الأهلي‭.‬

وشهدت‭ ‬المسابقة‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬عقب‭ ‬سحب‭ ‬القرعة،‭ ‬حيث‭ ‬عُلِّقت‭ ‬مشاركة‭ ‬بترو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬بسبب‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬فساد‭ ‬اتهم‭ ‬بها‭ ‬النادي،‭ ‬ومنع‭ ‬الدوري‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬الممتاز‭ ‬صنداونز‭ ‬من‭ ‬المشاركة،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ازدحام‭ ‬المباريات‭ ‬المحلية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬مسؤولو‭ ‬الدوري‭ ‬واتفقوا‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬موتسيبي‭ ‬ويديره‭ ‬ابنه‭ ‬تلهوباني‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬كاف‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الجمارك‭ ‬الكونغولية‭ ‬منعوا‭ ‬دخول‭ ‬معدات‭ ‬حكام‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭) ‬لمباراة‭ ‬مازيمبي‭ ‬مع‭ ‬الترجي،‭ ‬كما‭ ‬حدثت‭ ‬تأخيرات‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬التأشيرات‭ ‬للنادي‭ ‬التونسي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬مباراته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬من‭ ‬لوبومباشي‭ ‬إلى‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬تنزانيا‭ ‬المجاورة‭.‬

كولر‭ ‬ينتقد‭ ‬الجدول

وانتقد‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬للنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬للمسابقة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬سيمبا‭ ‬بسبب‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭.‬

وحذّر‭ ‬كولر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مواعيد‭ ‬المباريات‭ ‬ليست‭ ‬مناسبة،‭ ‬واللاعبون‭ ‬الدوليون‭ ‬سواء‭ ‬المصريون‭ ‬أو‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى‭ ‬سيعانون‭ ‬بسبب‭ ‬جدولها‭ ‬المزدحم‭.‬

وسيكون‭ ‬الأهلي‭ ‬والوداد‭ ‬اللذان‭ ‬خاضا‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بلقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر،‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬شرف‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭ ‬الحديثة،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأسلحة‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬يتوافران‭ ‬عليها‭.‬

وطالب‭ ‬كولر‭ ‬لاعبيه‭ ‬بضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

ويملك‭ ‬الأهلي‭ ‬قوة‭ ‬هجومية‭ ‬ضاربة‭ ‬يتقدمها‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬والمغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬سيمبا‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتينيو‭ ‬أوليفييرا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬جاهز‭ ‬أنا‭ ‬وفريقي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬بلد،‭ ‬أحترم‭ ‬جميع‭ ‬المنافسين‭ ‬ولكن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬ليست‭ ‬الماضي‭ ‬أو‭ ‬المستقبل،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬كل‭ ‬منافسينا‭ ‬أن‭ ‬يحترموا‭ ‬سيمبا،‭ ‬لأننا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬أندية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إفريقيا،‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬القارة‮»‬‭.‬