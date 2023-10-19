((سوق العمل)) تنفذ ثلاث حملات تفتيشية في العاصمة والمحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ثلاث حملات تفتيشية في محافظتي العاصمة والمحرق، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملة تفتيشية في محافظة العاصمة بالشراكة مع إدارة تنفيذ الأحكام. فيما تم تنفيذ حملتين في محافظة المحرق حيث شاركت في الحملة الأولى وزارة الصناعة والتجارة، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة في الحملة الثانية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
MENAFN19102023000055011008ID1107273905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.