تغريم ((مخلص)) وبائع شيشة إلكترونية 12 ألف دينار بسبب التهرب الضريبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس وحدة التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمين بغرامة قدرها اثنا عشر ألفا وثمانية وستين ديناراً وخمسمائة فلس لكل منهما ومصادرة البضاعة المهربة، وذلك عن تهمتي التهريب الجمركي والتهرب من سداد الضريبة الانتقائية.
وكانت وحدة التهرب الضريبي قد تلقت بلاغاً من شؤون الجمارك والمتضمن ما أسفرت عنه تحريات الجمارك عن قيام مخلص جمركي بتهريب شحنة (سائل الشيشة الإلكترونية) خارج المنفذ الجمركي مستغلاً وظيفته بشركة تخليص، إذ ثبت قيامه بتسليم الشحنة للمتهم الثاني، الذي تولى بدوره بيعها من دون حيازته مستندات تؤيد صحة استيرادها وتمام سداد الضريبة المستحقة عنها.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع لشهود الواقعة من شؤون الجمارك، واستجوبت المتهم الثاني الذي أقر بما نسب إليه من اتهام، وذلك بالاشتراك مع المتهم الأول الذي استصدرت النيابة العامة بشأنه أمرها بضبطه وإحضاره، هذا وقد اطلعت على مستندات الواقعة التي دلت جميعها عن ثبوت ارتكاب المتهمين الجرم المبين آنفاً، فأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
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