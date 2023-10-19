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تغريم ((مخلص)) وبائع شيشة إلكترونية 12 ألف دينار بسبب التهرب الضريبي

10/19/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬بنيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الخامسة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬اليوم‭ ‬بإدانة‭ ‬متهمين‭ ‬بغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬اثنا‭ ‬عشر‭ ‬ألفا‭ ‬وثمانية‭ ‬وستين‭ ‬ديناراً‭ ‬وخمسمائة‭ ‬فلس‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬ومصادرة‭ ‬البضاعة‭ ‬المهربة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬تهمتي‭ ‬التهريب‭ ‬الجمركي‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬الضريبة‭ ‬الانتقائية‭.‬

وكانت‭ ‬وحدة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬والمتضمن‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬الجمارك‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬مخلص‭ ‬جمركي‭ ‬بتهريب‭ ‬شحنة‭ (‬سائل‭ ‬الشيشة‭ ‬الإلكترونية‭) ‬خارج‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي‭ ‬مستغلاً‭ ‬وظيفته‭ ‬بشركة‭ ‬تخليص،‭ ‬إذ‭ ‬ثبت‭ ‬قيامه‭ ‬بتسليم‭ ‬الشحنة‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬بدوره‭ ‬بيعها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حيازته‭ ‬مستندات‭ ‬تؤيد‭ ‬صحة‭ ‬استيرادها‭ ‬وتمام‭ ‬سداد‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة‭ ‬عنها‭.‬

وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬بالاستماع‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬استصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بشأنه‭ ‬أمرها‭ ‬بضبطه‭ ‬وإحضاره،‭ ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬دلت‭ ‬جميعها‭ ‬عن‭ ‬ثبوت‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمين‭ ‬الجرم‭ ‬المبين‭ ‬آنفاً،‭ ‬فأمرت‭ ‬بإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.‬

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