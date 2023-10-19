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1 نوفمبر الحكم على متهم بجمع مال من دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة

10/19/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬جلسة‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬لمتهم‭ ‬ألقى‭ ‬خطبة‭ ‬عبر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بإحدى‭ ‬المجالس‭ ‬أشاد‭ ‬خلالها‭ ‬بجهوده‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬لسداد‭ ‬الدية‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بإحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬وبقدرته‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬وتسويتها‭. ‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تفريغ‭ ‬المحتوى‭ ‬المتداول‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬إقراراً‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬بجمع‭ ‬المال‭ ‬لغير‭ ‬الأغراض‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬المحتوى‭ ‬عبارات‭ ‬صريحة‭ ‬ومستترة‭ ‬قُصد‭ ‬منها‭ ‬استعراض‭ ‬النفوذ‭ ‬وادعاء‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬وتسويتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬فيما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬وإذاعة‭ ‬أخبار‭ ‬كاذبة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بالنظام‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬مواجهته‭ ‬بالتصوير‭ ‬المتداول‭ ‬ودحض‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬دفاعه‭ ‬التي‭ ‬ساقها‭ ‬تبريراً‭ ‬لما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عبارات،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطياً،‭ ‬والاستعلام‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بجمع‭ ‬المال‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬تحريات‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬مقدار‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭. ‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬فرض‭ ‬ضوابط‭ ‬حاكمة‭ ‬لجمع‭ ‬المال‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬معينة‭ ‬ضمن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فرض‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬وضمان‭ ‬المشروعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أغراضها‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وسلطاتها‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وتطبيق‭ ‬أحكامه‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يسوغ‭ ‬معه‭ ‬المساس‭ ‬بذلك‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإضرار‭ ‬بمقومات‭ ‬المجتمع‭ ‬ودور‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدل‭ ‬والمساواة‭ ‬والأمن‭ ‬والطمأنينة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬وبما‭ ‬يحفظ‭ ‬للمجتمع‭ ‬دعائمه‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يضحى‭ ‬معه‭ ‬ذلك‭ ‬المسلك‭ ‬جريمة‭ ‬توجب‭ ‬لمرتكبها‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬ويستحق‭ ‬عنها‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭.‬

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