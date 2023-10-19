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جـوتـيـريـش يـدعـو مـن الـقـاهـرة إلى وصول مساعدات إنسانية ((سريعة وبلا عوائق)) إلى غزة

10/19/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬‮«‬سريعة‭ ‬وبلا‭ ‬عوائق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭.‬

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬غذاء‭ ‬ومياه‭ ‬ووقود‭ ‬وأدوية‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬وبشكل‭ ‬مستدام‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المطلوب‭ ‬ليس‭ ‬عملية‭ ‬صغيرة‭ ‬وإنما‭ ‬جهد‭ ‬مستدام‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدة‭ ‬وتوزيعها‭ ‬بأمان‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

واستشهد‭ ‬3785‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬وفرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬القصف،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬الإنذار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬اتصاله‭ ‬هاتفياً‭ ‬بنظيره‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬أثناء‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إنّ‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬وافق‭... ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بمرور‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬كبداية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬المنفذ‭ ‬الوحيد‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقطاع‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭. ‬

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الاخبارية‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مصادر‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تفصح‭ ‬عنها‭ ‬أن‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الجمعة‭ ‬سيفتح‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مجددا‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسري‭ ‬بلا‭ ‬شروط‮»‬‭ ‬وطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتوفير‭ ‬‮«‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬بلا‭ ‬عوائق‮»‬‭ ‬يسمح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستستضيف‭ ‬السبت‭ ‬قمة‭ ‬دولية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬‮«‬دائما‭ ‬ومتواصلا‭ ‬ودون‭ ‬انقطاع‮»‬‭.‬

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