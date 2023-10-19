جـوتـيـريـش يـدعـو مـن الـقـاهـرة إلى وصول مساعدات إنسانية ((سريعة وبلا عوائق)) إلى غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة
– الوكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس إلى وصول مساعدات إنسانية «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة وإلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري»، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري «إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام». وشدد على أن «المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل».
واستشهد 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هربا من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، إنّ السيسي «وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية» عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع الى الخارج.
ونقلت قناة القاهرة الاخبارية المقربة من السلطات المصرية عن «مصادر» لم تفصح عنها أن معبر رفح الجمعة سيفتح الجمعة من دون مزيد من التفاصيل.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجددا حركة حماس إلى «إطلاق سراح الأسري بلا شروط» وطالب إسرائيل بتوفير «ممر إنساني بلا عوائق» يسمح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ستستضيف السبت قمة دولية تعمل على التوصل إلى «وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة».
وشدد على ضرورة أن يكون دخول المساعدات «دائما ومتواصلا ودون انقطاع».
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