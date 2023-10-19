رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية صباح اليوم في مكتبه بمبنى الديوان، سعادة السفير أدريانو سيلفا بوتشي، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية.
تم خلال اللقاء استعراض أنشطة ديوان الرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين أجهزة الرقابة في البلدين ومن خلال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
وأشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في هذا السياق إلى مشاركة الديوان في اجتماعات (الإنكوساي) المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الذي استضافته البرازيل العام الماضي، وهو مؤتمر دولي يُعقد كل ثلاث سنوات لمناقشة القضايا الرئيسية التي يواجهها مجتمع التدقيق العام، بالإضافة إلى زيارة سعادة السيد أنطونيو أناستازيا، وزير ديوان المحاسبة الفيدرالي بجمهورية البرازيل الاتحادية لمملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لتطوير المعايير المهنية ( SDP ) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، واجتماعات منتدى الإصدارات والتوجيهات المهنية ( FIPP )، التابع للمنظمة والتي استضافتها المملكة مؤخراً.
من جانبه، أعرب بوتشي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ أحمد على حفاوة الاستقبال، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البحرين والبرازيل، والحرص على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
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