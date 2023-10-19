رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أنشطة‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬العامة‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الإنتوساي‭).‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الديوان‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ (‬الإنكوساي‭) ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الإنتوساي‭) ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬البرازيل‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬يُعقد‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لمناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬مجتمع‭ ‬التدقيق‭ ‬العام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أنطونيو‭ ‬أناستازيا،‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬الفيدرالي‭ ‬بجمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬إعداد‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ (‬ SDP ‭) ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬العامة‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الإنتوساي‭)‬،‭ ‬واجتماعات‭ ‬منتدى‭ ‬الإصدارات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المهنية‭ (‬ FIPP ‭)‬،‭ ‬التابع‭ ‬للمنظمة‭ ‬والتي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬مؤخراً‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬بوتشي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البحرين‭ ‬والبرازيل،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬