مناقصتان لمشروع زراعي لتعزيز الأمن الغذائي مدة عشر سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس:
فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية أمس مظاريف 16 مناقصة مطروحة من 16 جهة متصرفة.
وتقدمت شركة مزرعة صفا بعطاء بقيمة 72 , 820 دينارا على مزايدة لوزارة شؤون البلديات والزراعة لاستثمار وتشغيل العقار رقم 88000518 في بوري لمشروع زراعي بغرض تعزيز الامن الغذائي (في قطاع شؤون الزراعة).
والمزايدة جاءت لتقديم عروض لاستثمار أراضي بوري (في قطاع شؤون الزراعة) لفترة زمنية محددة (10 سنوات) في مقابل التزام المتقدم بالعطاء باستثمار هذه الأرض في إنتاج المحاصيل المبتكرة واستخدام أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والتي تحقق كفاءة استخدام المياه من أجل ضمان الاستدامة وتحديد إمكانية زراعة محاصيل مرتفعة القيمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة من المحاصيل الزراعية وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي لمساحة أراض تصل إلى 7 , 439.82 م.
كما تقدم مشتل صنوان على مزايدة لوزارة شؤون البلديات والزراعة لاستثمار وتشغيل العقار رقم 88000517 في بوري لمشروع زراعي بغرض تعزيز الامن الغذائي في (قطاع شؤون الزراعة) وهي عبارة عن دعوة لتقديم عروض لاستثمار أراضي بوري (في قطاع شؤون الزراعة) لفترة زمنية محددة تصل إلى (10 سنوات ) في مقابل التزام المتقدم بالعطاء باستثمار هذه الأرض في انتاج المحاصيل المبتكرة واستخدام أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والتي تحقق كفاءة استخدام المياه من أجل ضمان الاستدامة وتحديد إمكانية زراعة محاصيل مرتفعة القيمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة من المحاصيل الزراعية وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع وتطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي. لمساحة ارض تصل الى 11 , 916.82 م.
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