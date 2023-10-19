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مناقصتان لمشروع زراعي لتعزيز الأمن الغذائي مدة عشر سنوات

10/19/2023 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬16‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مزرعة‭ ‬صفا‭ ‬بعطاء‭ ‬بقيمة‭ ‬72 ‭,‬ 820‭ ‬دينارا‭ ‬على‭ ‬مزايدة‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لاستثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ ‬88000518‭ ‬في‭ ‬بوري‭ ‬لمشروع‭ ‬زراعي‭ ‬بغرض‭ ‬تعزيز‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ (‬في‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭).‬

والمزايدة‭ ‬جاءت‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬لاستثمار‭ ‬أراضي‭ ‬بوري‭ (‬في‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭) ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ (‬10‭ ‬سنوات‭) ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬التزام‭ ‬المتقدم‭ ‬بالعطاء‭ ‬باستثمار‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬المحاصيل‭ ‬المبتكرة‭ ‬واستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والتي‭ ‬تحقق‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتحديد‭ ‬إمكانية‭ ‬زراعة‭ ‬محاصيل‭ ‬مرتفعة‭ ‬القيمة‭ ‬لزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬وتحسين‭ ‬المردود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للقطاع‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬لمساحة‭ ‬أراض‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7 ‭,‬ 439.82‭ ‬م‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬مشتل‭ ‬صنوان‭ ‬على‭ ‬مزايدة‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لاستثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬العقار‭ ‬رقم‭ ‬88000517‭ ‬في‭ ‬بوري‭ ‬لمشروع‭ ‬زراعي‭ ‬بغرض‭ ‬تعزيز‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ (‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭) ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬لاستثمار‭ ‬أراضي‭ ‬بوري‭ (‬في‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭) ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬سنوات‭ ) ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬التزام‭ ‬المتقدم‭ ‬بالعطاء‭ ‬باستثمار‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬انتاج‭ ‬المحاصيل‭ ‬المبتكرة‭ ‬واستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والتي‭ ‬تحقق‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتحديد‭ ‬إمكانية‭ ‬زراعة‭ ‬محاصيل‭ ‬مرتفعة‭ ‬القيمة‭ ‬لزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬وتحسين‭ ‬المردود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للقطاع‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭. ‬لمساحة‭ ‬ارض‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬11 ‭,‬ 916.82‭ ‬م‭.‬

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