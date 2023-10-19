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لجنة استثمار الأراضي الحكومية: فرصتان استثماريتان جديدتان بمحافظتي العاصمة والمحرق

10/19/2023 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬مريم‭ ‬عدنان‭ ‬الأنصاري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للمشاريع‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وإشراكه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمطورين‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭. ‬وأشارت‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكامل‭ ‬جهود‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬آلية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأملاك‭ ‬الحكومية‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬يتم‭ ‬طرح‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬دورياً‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬معلنة‭ ‬طرح‭ ‬فرصتين‭ ‬استثماريتين‭ ‬جديدتين‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬أولهما‭ ‬عقار‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬لغرض‭ ‬تجاري‭ ‬لتطوير‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬السيف‭ ‬داون‭ ‬تاون‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬11281‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬فترة‭ ‬التقديم‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬تمثّلت‭ ‬ثاني‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المطروحة‭ ‬توفير‭ ‬عقار‭ ‬بمنطقة‭ ‬عراد‭ ‬لغرض‭ ‬تطوير‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬12451‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬وستستمر‭ ‬فترة‭ ‬التقديم‭ ‬لغاية‭ ‬21‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التقدم‭ ‬للمزايدة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المعروضة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬ investmentland ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقارات‭ ‬المراد‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المدرجة‭ ‬بمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المزايدة‭ ‬العامة‭.‬

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