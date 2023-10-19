لجنة استثمار الأراضي الحكومية: فرصتان استثماريتان جديدتان بمحافظتي العاصمة والمحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت مريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في تقديم مختلف الخدمات من خلال فتح المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين والمطورين عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، في إطار تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة. وأشارت الأنصاري إلى أنه في إطار تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل يتم طرح الفرص الاستثمارية دورياً على منصة استثمار الأراضي الحكومية، معلنة طرح فرصتين استثماريتين جديدتين بمحافظة العاصمة ومحافظة المحرق، أولهما عقار بضاحية السيف لغرض تجاري لتطوير المرحلة الثانية من مشروع السيف داون تاون على مساحة تبلغ 11281 متراً مربعاً، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم حتى تاريخ 17 يناير 2024، فيما تمثّلت ثاني الفرص الاستثمارية المطروحة توفير عقار بمنطقة عراد لغرض تطوير مدرسة خاصة على مساحة تبلغ 12451 متراً مربعاً، وستستمر فترة التقديم لغاية 21 يناير 2024.
وأضافت أنه يمكن التقدم للمزايدة على الأراضي المعروضة للاستثمار في منصة استثمار الأراضي الحكومية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية investmentland . gov . bh للاطلاع على تفاصيل العقارات المراد الاستثمار فيها، منوهة إلى أنه يمكن للراغبين بالاستثمار في الأراضي المدرجة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية تقديم الطلبات عن طريق المزايدة العامة.
MENAFN19102023000055011008ID1107273898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.