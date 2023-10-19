لجنة استثمار الأراضي الحكومية: فرصتان استثماريتان جديدتان بمحافظتي العاصمة والمحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التقدم‭ ‬للمزايدة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المعروضة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬ investmentland ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقارات‭ ‬المراد‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المدرجة‭ ‬بمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المزايدة‭ ‬العامة‭.‬