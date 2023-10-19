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الـمـلـك يـشـارك فـي القـمـة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا بالرياض اليوم

10/19/2023 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬سيغادر‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ليترأس‭ ‬جلالته‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬الآسيان‭) ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

‭ ‬رافقت‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الحل‭ ‬والترحال‭.‬

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