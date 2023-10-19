الـمـلـك يـشـارك فـي القـمـة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا بالرياض اليوم

الـمـلـك يـشـارك فـي القـمـة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا بالرياض اليوم
التاريخ
10/19/2023 7:12:17 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم سيغادر أرض الوطن اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى اجتماع القمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي تعقد في العاصمة الرياض، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
رافقت حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.
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