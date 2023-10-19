الرئيس التنفيذي لـ((بابكو)): رفع نسبة البحرنة بالمجموعة إلى أكثر مـن 90% خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف الرئيس التنفيذي لشركة «بابكو للتكرير» د. عبدالرحمن جواهري لـ«أخبار الخليج» أن نسبة البحرنة في مجموعة بابكو ارتفعت مؤخرًا إلى 68% مقابل 61%، وأن مجلس الإدارة قد اعتمد خطّة لرفع هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى أكثر من 90%، مشيرا إلى أن التوجه في المجموعة يتمحور حول توظيف المهندس البحريني، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز بإعطاء الفرصة للبحريني في كافّة المجالات.
وأكد د. جواهري -على هامش تكريمه في جمعية المهندسين البحرينية- أن مشروع تحديث المصفاة هو فرصة للمهندسين البحرينيين من مختلف التخصصات الهندسية، كونه فرصةً للانخراط في العمل والاستفادة من الخبرات الموجودة في المشروع الذي يعد الأكبر في المملكة.
وحول تدريب وتوظيف 500 مهندس بحريني إلى جانب 3 آلاف موظف في الشركة علّق جواهري قائلا: هذه الخطوة صُبت إيجابًا لمصلحة شركة بابكو والشركات المساعدة لها باعتبار هؤلاء المهندسين سيضيفون إلى الطاقم البحريني الذي أسهم في بناء هذه الشركة، منوها إلى أن بابكو تضم 4 أجيال من المهندسين البحرينيين.
وشدد د. جواهري على دعمه للمهندس البحريني، مستعرضا تجربته في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» التي تم تدشينها على أكتاف خبرات بحرينية، لافتا إلى أن نسبة البحرنة وصلت إلى 95% ونسبة البحرنة في مجلس إدارتها بلغت 100% حتى هذه الساعة.
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