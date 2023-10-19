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الرئيس التنفيذي لـ((بابكو)): رفع نسبة البحرنة بالمجموعة إلى أكثر مـن 90% خلال 5 سنوات

10/19/2023 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كشف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬للتكرير‮»‬‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬ارتفعت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬68%‭ ‬مقابل‭ ‬61‭%‬،‭ ‬وأن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬اعتمد‭ ‬خطّة‭ ‬لرفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭%‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬توظيف‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬للبحريني‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬جواهري‭ -‬على‭ ‬هامش‭ ‬تكريمه‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭- ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬المصفاة‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للمهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية،‭ ‬كونه‭ ‬فرصةً‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وحول‭ ‬تدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬500‭ ‬مهندس‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬علّق‭ ‬جواهري‭ ‬قائلا‭: ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬صُبت‭ ‬إيجابًا‭ ‬لمصلحة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬والشركات‭ ‬المساعدة‭ ‬لها‭ ‬باعتبار‭ ‬هؤلاء‭ ‬المهندسين‭ ‬سيضيفون‭ ‬إلى‭ ‬الطاقم‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذه‭ ‬الشركة،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬أجيال‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وشدد‭ ‬د‭. ‬جواهري‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬مستعرضا‭ ‬تجربته‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬خبرات‭ ‬بحرينية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬95‭% ‬ونسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬بلغت‭ ‬100‭% ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭.‬

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