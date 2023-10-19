زيارة بايدن لإسرائيل تربطه وأمريكا بأيّ هجوم على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬بايدن،‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات،‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬مادة‭ ‬للانتقادات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وقال‭ ‬جون‭ ‬بي‭ ‬ألترمان‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭: ‬‮«‬من‭ ‬منظور‭ ‬المخاطر،‭ ‬أصبح‭ ‬بايدن‭ ‬الآن‭ ‬مرتبطا‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يقرر‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مواساة‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتفاوض‭ ‬معها‭ ‬ومساعدتها‭ ‬تمنحه‭ ‬أكبر‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬تصرفاتها‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬خططه‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إضافية‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬بسرعة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكونجرس‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬أموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬الأمريكيين‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أثار‭ ‬استخدام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحق‭ ‬النقض‭ (‬فيتو‭) ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬غضب‭ ‬الحلفاء‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستقدم‭ ‬مائة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬جديدة‭ ‬لتمويل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وحثت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

ويعترف‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بالفعل‭ ‬بأنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يشرح‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬سياسة‭ ‬بايدن‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭.‬

وبعد‭ ‬مغادرة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬قدم‭ ‬بايدن‭ ‬أول‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬الرئاسة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬ليخبر‭ ‬الصحفيين‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لفتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬أمام‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لغزة‭.‬

وقال‭ ‬عزرا‭ ‬كوهين‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬هدسون‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬السابق‭ ‬لشؤون‭ ‬المخابرات‭ ‬إن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المصداقية‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بايدن‭ ‬عندما‭ ‬يؤدي‭ ‬الغزو‭ ‬البري‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬لديك‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬تتنقل‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬إلى‭ ‬منزل،‭ ‬ومعارك‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬مع‭ ‬حماس،‭ ‬ومازال‭ ‬المدنيون‭ ‬محاصرين‭ ‬هناك‭ ‬لأن‭ ‬حماس‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالمغادرة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يقلق‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬كيفية‭ ‬الشرح‭ ‬للشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتبع‭ ‬قانون‭ ‬الصراع‭ ‬المسلح‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتقدين‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تتبع‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬