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بيان مصري أردني: محاولة تهجير الفلسطينيين إلى البلدين مرفوضة

10/19/2023 7:12:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قمة بالقاهرة تحذر من كارثة بالمنطقة مع استمرار الحرب واتساعها

‭(‬العربية‭. ‬نت‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬موقف‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬الموحد‭ ‬الرافض‭ ‬لسياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬أو‭ ‬تجويع‭ ‬أو‭ ‬تهجير‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وشدد‭ ‬الزعيمان،‭ ‬خلال‭ ‬مباحثات‭ ‬ثنائية‭ ‬موسعة‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أية‭ ‬محاولة‭ ‬للتهجير‭ ‬القسري‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬أو‭ ‬مصر‭ ‬مرفوضة،‭ ‬مجددين‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ورفع‭ ‬الحصار‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الأهل‭ ‬هناك‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬وملك‭ ‬الأردن‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬توقف‭ ‬الحرب‭ ‬واتساعها‭ ‬وانتشار‭ ‬آثارها‭ ‬ستنقل‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬منزلق‭ ‬خطير‭ ‬ينذر‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الإقليم‭ ‬بكارثة‭ ‬تُخشى‭ ‬عواقبها‭.‬

واعتبر‭ ‬الزعيمان‭ ‬أن‭ ‬كارثة‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬تصعيد‭ ‬خطير،‭ ‬مجددين‭ ‬إدانتهما‭ ‬لهذه‭ ‬الجريمة‭ ‬البشعة‭ ‬بحق‭ ‬الأبرياء‭ ‬العزل‭.‬

وجرى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬للبلدين‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وضرورة‭ ‬نيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وقيام‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

وتم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬إدامة‭ ‬التنسيق‭ ‬الوثيق‭ ‬والتشاور‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالحهما‭ ‬ويخدم‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مصرية‭ ‬أردنية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬بالأراضي‭ ‬المحتلة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬قمة‭ ‬رباعية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وأمريكا‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لكنها‭ ‬ألغيت‭ ‬بسبب‭ ‬قصف‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسقوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬550‭ ‬قتيلا‭.‬

وتواصل‭ ‬مصر‭ ‬جهودها‭ ‬لحلّ‭ ‬الأزمة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام،‭ ‬مع‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الدولتين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتأمين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭.‬

وخلال‭ ‬اتصالات‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬وقادة‭ ‬العالم،‭ ‬أكد‭ ‬السيسي‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العنف‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬وتهديد‭ ‬للاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يستوجب‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬ونزع‭ ‬فتيل‭ ‬العنف،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الفورية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬ورفض‭ ‬الحصار‭ ‬الجماعي‭ ‬والتهجير‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬النفاذ‭ ‬الآمن‭ ‬والعاجل‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لحشد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬نحو‭ ‬التوافق‭ ‬حيال‭ ‬دفع‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬مرجعيات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬مصر‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬قمة‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭ ‬لبحث‭ ‬مستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تسفر‭ ‬القمة‭ ‬عن‭ ‬مخرجات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الجاري،‭ ‬حقنا‭ ‬لدماء‭ ‬المدنيين،‭ ‬وللتعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الآخذ‭ ‬في‭ ‬التدهور،‭ ‬وإعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬لمسار‭ ‬السلام‭.‬

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