استشهاد تسعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬طه‭ ‬محاميد‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬‮«‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ابراهيم‭ ‬جبريل‭ ‬أحمد‭ ‬عوض‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬بدرس‭ ‬غرب‭ ‬رام‭ ‬الله،‭ ‬وأحمد‭ ‬منير‭ ‬صدوق‭ (‬17‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الدهيشة‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬الرأس‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اقتحم‭ ‬المخيم‭ ‬ودارت‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬مسلحين‭. ‬

وبحسب‭ ‬جمعية‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬سجلت‭ ‬25‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وشيّع‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬شابين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قريتي‭ ‬بدرس‭ ‬ودورا‭ ‬القرع‭ ‬شمال‭ ‬رام‭ ‬الله‭.

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وحمل‭ ‬المشيعون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬كما‭ ‬هتف‭ ‬المشيعون‭ ‬‮«‬الانتقام،‭ ‬الانتقام‮»‬‭. ‬وشارك‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬اليوم،‭ ‬نظمتها‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭.‬

وكانت‭ ‬تظاهرات‭ ‬تضامنية‭ ‬سارت‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬مطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬عباس‭. ‬وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967،‭ ‬وشملت‭ ‬الاعتقالات‭ ‬نوابا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ووزراء‭ ‬سابقين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬النشطاء‭. ‬وبحسب‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬طالت‭ ‬الاعتقالات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.

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وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬اعتقلت‭ ‬‮«‬80‭ ‬مشتبها‭ ‬به‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬‮«‬من‭ ‬بينهم‭ ‬63‭ ‬ناشطا‭ ‬إرهابيا‭ ‬من‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬524‭. ‬وقتل‭ ‬3785‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬وفرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬القصف،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬الإنذار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وهناك‭ ‬203‭ ‬أسرى‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬حماس،‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬