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قـطـاع غـزة الـمـحـاصـر فـي انـتـظـار دخول شاحنات الـمـسـاعدات وسـط اسـتـمــرار العدوان الإسـرائـيـلـي

10/19/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬ينتظر‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬دخول‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬المعلنة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭.

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬اتصاله‭ ‬هاتفياً‭ ‬بنظيره‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬أثناء‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إنّ‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬وافق‭... ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بمرور‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬كبداية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬المنفذ‭ ‬الوحيد‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقطاع‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭. ‬

في‭ ‬محيط‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري،‭ ‬كان‭ ‬مصريون‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تصليح‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬بينما‭ ‬تنتظر‭ ‬عشرات‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بالدخول‭.

وأفادت‭ ‬قناة‭ ‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‭ ‬المقرّبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية،‭ ‬أنّ‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬سيُفتح‭ ‬الجمعة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬بداية‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بمرور‭ ‬20‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬مواد‭ ‬إغاثة‭. ‬

وينتظر‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬آملين‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭.

وقال‭ ‬محمد‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬إيطالية‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬أنا‭ ‬وعائلتي‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬يبعد‭ ‬عن‭ ‬المعبر‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭... ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬مع‭ ‬حقائبنا‮»‬‭.

وقال‭ ‬ماجد‭ (‬43‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬المعبر‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬وحملة‭ ‬جنسيات‭ ‬مزدوجة،‭ ‬إنه‭ ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬مغادرته‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬أتوقع‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬اليوم‭. ‬جئت‭ ‬لوحدي‭ ‬صباحا‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬سأحضر‭ ‬زوجتي‭ ‬وأولادي،‭ ‬هم‭ ‬جاهزون‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يقيمون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬صديق‭ ‬له‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬وبايدن‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬إدخال‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭. ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬شاحنة‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أنّه‭ ‬إذا‭ ‬‮«‬استولت‭ (‬حركة‭ ‬حماس‭) ‬عليها‭ (‬المساعدات‭) ‬أو‭ ‬منعت‭ ‬عبورها‭ ‬فسينتهي‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬تيبرييسوس‭ ‬‮«‬نرحّب‭ ‬بإعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تمنع‭ ‬دخول‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والأدوية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬مصر‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أمام‭ ‬الصحفيين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الوقود‭ ‬ضروري‭ ‬أيضاً‭ ‬لمولّدات‭ ‬المستشفيات‭ ‬وسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬ومحطّات‭ ‬تحلية‭ ‬المياه،‭ ‬ونحن‭ ‬نحثّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬الإمدادات‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬المسموح‭ ‬بدخولها‭ ‬إلى‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬إنّ‭ ‬الشاحنات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬محمّلة‭ ‬وجاهزة‭ ‬للانطلاق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحثّ‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يستطيعون‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ (‬السماح‭ ‬بمرور‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭) ‬على‭ ‬جعل‭ ‬ذلك‭ ‬يحدث،‭ ‬من‭ ‬فضلكم،‭ ‬لتجنّب‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬تنتظرنا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬مدير‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مايكل‭ ‬راين،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الوقود‭ ‬نفد‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نفد‭ ‬الوقود‭. ‬ولم‭ ‬تتبقَّ‭ ‬سوى‭ ‬كمّيات‭ ‬ضئيلة‭ ‬تعيد‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬تخصيصها‭ (‬للحاجات‭ ‬الضرورية‭)‬،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬يائسة‭ ‬لتوفير‭ ‬وقود‭ ‬إضافي‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تجاوزنا‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

أوضح‭ ‬راين‭ ‬أنّ‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬القافلة‭ ‬الأولى‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬للتأكّد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬الممر‭ ‬هو‭ ‬ممر‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬كلّ‭ ‬يوم‭. ‬إنّ‭ ‬عشرين‭ ‬شاحنة‭ ‬هي‭ ‬قطرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬20‭ ‬شاحنة،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬2000‭ ‬شاحنة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتحوّل‭ ‬هذا‭ ‬التنقيط‭ ‬إلى‭ ‬نهر‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬سيتدفق‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬استمر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬،‭ ‬أمس،‭ ‬بتجدد‭ ‬القصف‭ ‬الصاروخي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬عسقلان‭ ‬وأسدود‭ ‬ومستوطنات‭ ‬غلاف‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخين‭ ‬داخل‭ ‬سديروت‭. ‬وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬رعيم‭ ‬العسكرية‭ ‬وموقع‭ ‬صوفا‭ ‬في‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والهاون‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بسقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬3800،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأكد‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهاد‭ ‬5‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القصف،‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مجزرة‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬استهدف‭ ‬حي‭ ‬الأمل‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بعدة‭ ‬صواريخ‭.‬

وأبلغ‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬بأن‭ ‬قصفا‭ ‬استهدف‭ ‬منزلا‭ ‬سكنيا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬لاجئي‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬يقطن‭ ‬بها‭ ‬نازحون‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأمل‭ ‬بغرب‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

ورصد‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬وصول‭ ‬جثث‭ ‬5‭ ‬قتلى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعدة‭ ‬إصابات‭ ‬جراء‭ ‬الاستهداف‭. ‬وتزامنا،‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وعشرات‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأمل،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬بالضبط‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬والرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬اعلن‭ ‬خلالها‭ ‬تضامنه‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وادانته‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬

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