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الشورى يبدأ أعماله بتعديل ((التأمين ضد التعطل))

10/19/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لجنة الخدمات توافق على تعديل يبسط الرقابة البرلمانية على «الحساب»

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬أولى‭ ‬أعماله‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬بمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المعدلة‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬إدارته‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعرض‭ ‬حساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬ ‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬منهما‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما‭.‬

ووافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بالمجلس‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬الصيغة‭ ‬المعدلة‭ ‬للمشروع‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المدقق‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬الأولى‭ ‬يقضي‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭: ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للحساب‭ ‬بعد‭ ‬تدقيقه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

ارتأت‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭ ‬عدم‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬بل‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬نص‭ ‬الفقرة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬كما‭ ‬ارتأت‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لم‭ ‬يستعمل‭ ‬لفظ‭ (‬الحساب‭ ‬الختامي‭) ‬بل‭ ‬سماه‭ (‬التقرير‭ ‬المُدقق‭)‬،‭ ‬وعليه‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬حُسن‭ ‬الصياغة‭ ‬التشريعية‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بحرفية‭ ‬النصوص‭.‬

وتمسكت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بنفس‭ ‬الرأي‭ ‬وقد‭ ‬انتهى‭ ‬رأي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬توافقه‭ ‬مع‭ ‬الصياغة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمادة‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة،‭ ‬تمت‭ ‬دعوة‭ ‬مُقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬إلى‭ ‬الإنصات‭ ‬إلى‭ ‬رأيهم‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭ ‬أُدخلت‭ ‬على‭ ‬الصياغة،‭ ‬وقدمت‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬المُلاحظات‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬ضرورة‭ ‬اشتمال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬عليها،‭ ‬والذي‭ ‬ضمنته‭ ‬اللجنة‭ ‬ضمن‭ ‬مرفقات‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬استمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬رأي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬عبارة‭ (‬الحساب‭ ‬الختامي‭) ‬بمدلولها‭ ‬القانوني‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬بل‭ ‬وردت‭ ‬عبارة‭ (‬التقرير‭ ‬المُدقق‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬المعنى‭ ‬ذاته،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكررًا‭) ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬الفقرة‭ (‬9‭/‬هـ‭)‬،‭ ‬فطبقًا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬9‭/‬هـ‭) ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬يقر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التقرير‭ ‬المُدقق‭ ‬ويعتمده‭ ‬ويتم‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وتحقق‭ ‬علم‭ ‬الكافة‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تُفضل‭ ‬أن‭ ‬يُعرض‭ ‬التقرير‭ ‬المُدقق‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المُلاحظات‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬يؤخذ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار،‭ ‬وتكون‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬العمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لتلك‭ ‬الملاحظات‭ ‬مستقبلًا‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬مدة‭ ‬الخمسة‭ ‬أشهر‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬هي‭ ‬مدة‭ ‬كافية‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬فالتقرير‭ ‬المُدقق‭ ‬يرتبط‭ ‬بشركات‭ ‬واستثمارات‭ ‬وتقييمات‭ ‬أصول‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭.‬

وأكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنها‭ ‬اطمأنت‭ ‬إلى‭ ‬رجاحة‭ ‬الصيغة‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬المُوقر،‭ ‬ومع‭ ‬التقدير‭ ‬الكامل‭ ‬لكل‭ ‬الملاحظات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الصالح‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬رأت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اختلاف‭ ‬حقيقي‭ ‬وجوهري‭ ‬بين‭ ‬اللفظين‭ ‬الواردين،‭ ‬فقانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البيانات‭ ‬المُدققة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬الحساب‭ ‬الختامي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنقضية،‭ ‬ولم‭ ‬يضع‭ ‬المُشرع‭ ‬تفرقة‭ ‬بينهما،‭ ‬فكل‭ ‬منهما‭ ‬يُغني‭ ‬عن‭ ‬الآخر،‭ ‬ويُعَدَّان‭ ‬في‭ ‬مدلول‭ ‬القانون‭ ‬سواء‭.‬

ولفتت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬نقل‭ ‬سلطة‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المُدقق‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سلطة‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬مقسمة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أولًا،‭ ‬ثم‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬كمرحلة‭ ‬تالية‭.‬

لم‭ ‬يمنع‭ ‬النص‭ ‬الجديد‭ ‬بالاستبدال‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬والتي‭ ‬ألزمت‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بضرورة‭ ‬تعيين‭ ‬خبير‭ ‬إكتواري‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬لفحص‭ ‬ومراجعة‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للحساب‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وكلما‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‭ ‬ذلك‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬يقدره‭ ‬الوزير‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والتي‭ ‬أوجبت‭ ‬نشر‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬الإكتواري‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وجريدتين‭ ‬يوميتين‭.‬

وأخيرًا‭ ‬فإن‭ ‬التقرير‭ ‬المُدقق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسير‭ ‬وفقًا‭ ‬لنصوص‭ ‬الدستور‭ ‬طبقًا‭ ‬للمادتين‭ ‬رقمي‭ (‬113‭ ‬و114‭) ‬منه،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وتُنشر‭ ‬المُلاحظات‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬تعديل‭ ‬نص‭ ‬الفقرة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬9‭) ‬متوافقًا‭ ‬مع‭ ‬نصوص‭ ‬الدستور،‭ ‬ومتناسقًا‭ ‬مع‭ ‬القانون،‭ ‬محققًا‭ ‬للأهداف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والرقابية‭ ‬التي‭ ‬يبتغيها‭ ‬التعديل‭ ‬المُقترح‭. ‬

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