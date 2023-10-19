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مجلس التعليم العالي يرخص لمؤسسة تابعة لمستشفى البحرين التخصصي

10/19/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬قرارًا‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬لمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬بإنشاء‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليم‭ ‬عالٍ،‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬المعهد‭ ‬التخصصي‭ ‬للعلوم‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‮
 Manipal ‭ ‬ College ‭ ‬ of ‭ ‬ Health ‭ ‬ Professions
‬بجمهورية‭ ‬الهند‭.‬

وذلك‭ ‬لاستضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭. ‬ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إتمام‭ ‬متطلبات‭ ‬الإدراج‭ ‬المؤسسي‭ ‬والإسناد‭ ‬البرامجي‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني،‭ ‬وأن‭ ‬تتحقق‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمالية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭.‬

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