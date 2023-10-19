مجلس التعليم العالي يرخص لمؤسسة تابعة لمستشفى البحرين التخصصي

وذلك‭ ‬لاستضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭. ‬ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إتمام‭ ‬متطلبات‭ ‬الإدراج‭ ‬المؤسسي‭ ‬والإسناد‭ ‬البرامجي‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني،‭ ‬وأن‭ ‬تتحقق‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمالية‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.