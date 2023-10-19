مجلس التعليم العالي يرخص لمؤسسة تابعة لمستشفى البحرين التخصصي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي قرارًا بالموافقة على الترخيص لمستشفى البحرين التخصصي بإنشاء مؤسسة تعليم عالٍ، تحت مسمى المعهد التخصصي للعلوم الصحية، وذلك بالتعاون مع
Manipal
College
of
Health
Professions
بجمهورية الهند.
وذلك لاستضافة عدد من البرامج التعليمية والتدريبية. ونص القرار على ضرورة إتمام متطلبات الإدراج المؤسسي والإسناد البرامجي على الإطار الوطني، وأن تتحقق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استيفاء المؤسسة جميع المتطلبات الأكاديمية والمالية والبنى التحتية.
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