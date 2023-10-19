بلدي الجنوبية يوافق على تحويل حاويات النفايات إلى ((هيدروليكية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬لحاويات‭ ‬النفايات‭ ‬الهيدروليكية‭ ‬أسفل‭ ‬الأرض‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭.‬

ويهدف‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنظر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬ومنع‭ ‬العابثين‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬محتويات‭ ‬القمامة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬انبعاث‭ ‬الروائح‭ ‬غير‭ ‬المستساغة‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجودها‭ ‬أسفل‭ ‬الأرض‭ ‬أسوة‭ ‬بما‭ ‬عملت‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬يبعد‭ ‬حدوث‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬الجيران‭.‬

ويوضح‭ ‬المقترح‭ ‬فكرة‭ ‬تخصيص‭ ‬المكان‭ ‬للحاويات‭ ‬أسفل‭ ‬الطرق‭ ‬والأرصفة‭ ‬بوضع‭ ‬جزء‭ ‬علوي‭ ‬متناسق‭ ‬بطريقة‭ ‬حضارية‭ ‬تناسب‭ ‬المكان‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬رمي‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬حيث‭ ‬يتصل‭ ‬مباشرة‭ ‬بالحاويات‭ ‬الموضوعة‭ ‬أسفل‭ ‬الطرقات‭ ‬والأرصفة‭ ‬ويتم‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الحاويات‭ ‬داخل‭ ‬رافعة‭ ‬آلية‭ ‬أرضية‭ ‬وتشتغل‭ ‬هذه‭ ‬الرافعة‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬وصول‭ ‬شاحنة‭ ‬النفايات‭ ‬ويمكن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التمديدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬النفايات‭ ‬لتشغيل‭ ‬الرافعة‭ ‬الآلية‭ ‬للحاويات‭ ‬أو‭ ‬تمديد‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬للرافعة‭ ‬الآلية‭ ‬وبعد‭ ‬إيصال‭ ‬الكهرباء‭ ‬للرافعة‭ ‬الآلية‭ ‬تعمل‭ ‬الرافعة‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬الحاوية‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى‭ ‬ليتسنى‭ ‬لشاحنة‭ ‬النفايات‭ ‬تفريع‭ ‬الحاوية‭ ‬وإعادتها‭ ‬إلى‭ ‬مكانها‭ ‬الطبيعي‭.‬

وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬آلية‭ ‬إزالة‭ ‬الأعمدة‭ ‬الخشبية‭ ‬لشركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬وأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬عقب‭ ‬تركيب‭ ‬خدمات‭ ‬الفايبر‭ ‬بعد‭ ‬توافق‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوع‭ ‬بحضور‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬وشركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التواصل‭ ‬الآمنة‭ ‬والموثوقة‭ ‬لعملائها‭ ‬مزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬مرئياته‭ ‬بشأن‭ ‬اقتراح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬ويمثل‭ ‬تحديا‭ ‬عالميا‭ ‬نتيجة‭ ‬التغييرات‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬خرجت‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكاتف‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالدولة‭ ‬وضرورة‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬اللازمة‭ ‬واتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الاحتياطية‭ ‬لتفادي‭ ‬المخاطر‭ ‬والعقبات‭ ‬المستقبلية‭ ‬جراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وإدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬قوانين‭ ‬واشتراطات‭ ‬التعمير‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬وتؤكد‭ ‬اللجنة‭ ‬ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬المراقبة‭ ‬والإنذار‭ ‬لرصد‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬أو‭ ‬اكتشاف‭ ‬ظواهر‭ ‬جديدة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجاربهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬طلب‭ ‬المرئيات‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬صالة‭ ‬المناسبات‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬بمخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بعدم‭ ‬الممانعة‭ ‬على‭ (‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭) ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لإنشاء‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات‭ ‬كبرى‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬لأهالي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتوفر‭ ‬أرض‭ ‬حكومية‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬المساكن‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬والمواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬لمناطق‭ ‬الترفيه‭.‬

وانتقل‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬مبادرة‭ ‬تخفيض‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬لأصحاب‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لما‭ ‬للمجالس‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬والتلاحم‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المنعكسة‭ ‬إيجابا‭ ‬لمصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬ولدور‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إذ‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬بالموافقة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬ووضع‭ ‬الآليات‭ ‬والتشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذه‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬تطوير‭ ‬ملعب‭ ‬النابولي‭ ‬بقرية‭ ‬النويدرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسوية‭ ‬الأرض‭ ‬وتزويده‭ ‬بكراسي‭ ‬الاستراحة‭ ‬وعمل‭ ‬السياج‭ ‬وتركيب‭ ‬الإنارة‭ ‬بهدف‭ ‬ترفيه‭ ‬هواة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وإحياء‭ ‬ملاعب‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وخرجت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬التطوير‭ ‬لملعب‭ ‬النابولي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬643‭ ‬طريق‭ ‬2609‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بمنطقة‭ ‬النويدرات‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬المقترح‭. ‬