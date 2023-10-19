بلدي الجنوبية يوافق على تحويل حاويات النفايات إلى ((هيدروليكية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
وافق مجلس بلدي الجنوبية على مقترح تخصيص أماكن لحاويات النفايات الهيدروليكية أسفل الأرض للارتقاء بجودة الخدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات.
ويهدف المقترح إلى الحفاظ على المنظر العام في الشوارع والأحياء السكنية ومنع العابثين في الوصول إلى محتويات القمامة إضافة إلى تقليص انبعاث الروائح غير المستساغة كما أن وجودها أسفل الأرض أسوة بما عملت به بعض الدول يبعد حدوث المشاكل بين الجيران.
ويوضح المقترح فكرة تخصيص المكان للحاويات أسفل الطرق والأرصفة بوضع جزء علوي متناسق بطريقة حضارية تناسب المكان يتم من خلاله رمي المخلفات في داخله حيث يتصل مباشرة بالحاويات الموضوعة أسفل الطرقات والأرصفة ويتم وضع هذه الحاويات داخل رافعة آلية أرضية وتشتغل هذه الرافعة فقط عند وصول شاحنة النفايات ويمكن الاعتماد على التمديدات الكهربائية الموجودة في شاحنة النفايات لتشغيل الرافعة الآلية للحاويات أو تمديد الكهرباء من أقرب مكان مناسب للرافعة الآلية وبعد إيصال الكهرباء للرافعة الآلية تعمل الرافعة على تحريك الحاوية إلى الأعلى ليتسنى لشاحنة النفايات تفريع الحاوية وإعادتها إلى مكانها الطبيعي.
وبحث المجلس آلية إزالة الأعمدة الخشبية لشركات الاتصالات وأعمال الصيانة عقب تركيب خدمات الفايبر بعد توافق لجنة الخدمات والمرافق العامة على مناقشة الموضوع بحضور المختصين من هيئة تنظيم الاتصالات وشركة بي نت لتقديم خدمات التواصل الآمنة والموثوقة لعملائها مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم في المملكة.
وناقش المجلس مرئياته بشأن اقتراح مجلس النواب لاتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر الذي يحظى بأهمية كبيرة ويمثل تحديا عالميا نتيجة التغييرات المناخية في السنوات الأخيرة حيث خرجت توصية اللجنة الفنية بالإجماع على أهمية تكاتف مختلف الجهات المعنية بالدولة وضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي المخاطر والعقبات المستقبلية جراء ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وإدراجها ضمن قوانين واشتراطات التعمير بشكل واضح وخاصة في المناطق الساحلية وتؤكد اللجنة ضرورة تطوير أنظمة المراقبة والإنذار لرصد أي تغيرات أو اكتشاف ظواهر جديدة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال.
واستعرض المجلس طلب المرئيات لبلدية المنطقة الجنوبية المتعلقة بمقترح تخصيص صالة المناسبات لأهالي مدينة عيسى حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمخاطبة وزير شؤون البلديات والزراعة بعدم الممانعة على (الاقتراح برغبة) الوارد من مجلس النواب بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات كبرى متعددة الاستخدامات لأهالي مدينة عيسى على أن تتوفر أرض حكومية تكون بعيدة عن المساكن ودور العبادة والمواقع المخصصة لمناطق الترفيه.
وانتقل الاجتماع إلى مقترح مبادرة تخفيض تعرفة الكهرباء لأصحاب المجالس الأهلية بالمحافظة الجنوبية لما للمجالس من الدور الكبير في التواصل والتلاحم بين المجتمعات البحرينية في الجوانب الثقافية والاجتماعية المنعكسة إيجابا لمصلحة الوطن والمواطن ولدور المجالس في تخفيف الضغوط وحل المشاكل التي يعاني منها أفراد المجتمع إذ أوصت اللجنة القانونية بالموافقة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ووضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنفيذه.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترح تطوير ملعب النابولي بقرية النويدرات من خلال تسوية الأرض وتزويده بكراسي الاستراحة وعمل السياج وتركيب الإنارة بهدف ترفيه هواة كرة القدم وإحياء ملاعب الأحياء السكنية فضلا عن خدمة الاستثمار وخرجت لجنة الخدمات بالموافقة على عمل التطوير لملعب النابولي الواقع في مجمع 643 طريق 2609 في الدائرة الرابعة بمنطقة النويدرات حسب ما ورد في نقاط المقترح.
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