الوفود المشاركة في مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات تشيد بمجمع السجون المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قامت وفود الدول المشاركة في مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات بزيارة لمجمع السجون المفتوحة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وذلك بحضور غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.
وخلال الزيارة، قدم النقيب جاسم جبر الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة، إيجازا حول جهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، بالإضافة إلى استعراض البرامج التأهيلية والتدريبية المقدمة للمستفيدين من البرنامج، كما تم استعراض أهداف برنامج السجون المفتوحة كأحد البرامج الفاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وأشار مدير إدارة العقوبات البديلة إلى أن برنامج السجون المفتوحة يعد مشروعا حضاريا وإنسانيا في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرص الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الارتقاء بتطبيق قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مضيفاً أن وزارة الداخلية تحرص بفضل تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على اعتماد أفضل المعايير العالمية في تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. وقامت الوفود الزائرة بجولة في مجمع السجون المفتوحة، حيث اطلعوا خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم التعليمية الحديثة ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي وما يشتمل عليه من ناد صحي متكامل ووحدة للألعاب الذهنية وأخرى للتواصل الإلكتروني.
وفي ختام الزيارة، أشادت الوفود بجهود الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ودورهم البارز في العمل على زيادة شريحة المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، معربين عن تقديرهم للبرنامج وهذه التجربة المتطورة.
MENAFN19102023000055011008ID1107273886
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.