الوفود المشاركة في مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات تشيد بمجمع السجون المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬قدم‭ ‬النقيب‭ ‬جاسم‭ ‬جبر‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬إيجازا‭ ‬حول‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬كأحد‭ ‬البرامج‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يعد‭ ‬مشروعا‭ ‬حضاريا‭ ‬وإنسانيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تحرص‭ ‬بفضل‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقامت‭ ‬الوفود‭ ‬الزائرة‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعوا‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬تعليمية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬النظم‭ ‬التعليمية‭ ‬الحديثة‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المعيشية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬وما‭ ‬يشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬صحي‭ ‬متكامل‭ ‬ووحدة‭ ‬للألعاب‭ ‬الذهنية‭ ‬وأخرى‭ ‬للتواصل‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة،‭ ‬أشادت‭ ‬الوفود‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ودورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬شريحة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬للبرنامج‭ ‬وهذه‭ ‬التجربة‭ ‬المتطورة‭.‬