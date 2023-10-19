رئيس المراسم بوزارة خارجية النرويج تتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت توني اليرز رئيس المراسم بوزارة خارجية مملكة النرويج، بمقر الوزارة، السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، حيث سلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لمملكة البحرين لدى مملكة النرويج المقيم في برلين.
وأعربت توني اليرز عن اعتزازها بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة النرويج، وتطلعها إلى تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، متمنية للسفير التوفيق والسداد في مهام عمله.
من جانبه، أكد السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بعلاقاتها الثنائية مع مملكة النرويج على الأصعدة كافة، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
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