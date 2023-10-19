رئيس المراسم بوزارة خارجية النرويج تتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬توني‭ ‬اليرز‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومملكة‭ ‬النرويج،‭ ‬وتطلعها‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬متمنية‭ ‬للسفير‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬النرويج‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬