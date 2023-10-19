النائب ممدوح الصالح: مشروع ((ثالثة العاصمة)) الإسكاني يرى النور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن خطة توفير الحلول البديلة لطلبات 2004 وما قبلها
أثنى النائب ممدوح الصالح على الدور المهم الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجاه الملف الإسكاني في مملكة البحرين، مضيفا أن هناك جهودا رائعة تبذلها الحكومة في مجال الخطط والمشاريع الإسكانية في مملكتنا العزيزة تحت راية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وذكر الصالح أن واحدا من أحدث المشاريع الإسكانية في المنطقة هو المشروع الواقع بمجمع 422 بجد حفص بالدائرة الثالثة في محافظة العاصمة والذي تم ادراجه ضمن خطة توفير الخيارات والحلول البديلة لطلبات 2004 وما قبلها، ضمن خيار تخصيص قسيمة سكنية وتمويل يبلغ 40 ألف دينار للبناء، مؤكداً أن هذا المشروع وتلك المبادرات تلبي حاجات المواطنين وتوفر لهم السكن الملائم بجهود واضحة لوزيرة الاسكان آمنة بنت محمد الرميحي، وذلك لتقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة.
وأكد الصالح أن هذه الخطط والمشاريع الإسكانية تعتبر جزءًا حيويًا من رؤية واستراتيجية حكومتنا، وتعكس التزامها الثابت تجاه توفير سبل الحياة اللائقة والمأمونة لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن السكن حق أساسي يجب أن يتمتع به كل فرد، وتعمل حكومتنا بجدّ لتحقيقه من خلال سلسلة من المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية مثل تسهيل ومزايا.
وشدد الصالح على أن المشروع الواقع في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة جاء نتيجة التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية التنفيذية، ويعكس الالتزام المشترك تجاه مصلحة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على سكن مناسب، مشددا على أن المشروع يلبي الطلبات وفقا لاشتراطات معيار الأقدمية، وذلك وفقًا للإجراءات والقوانين المعمول بها في وزارة الإسكان، لتحقيق العدالة في التوزيع بين المواطنين.
MENAFN19102023000055011008ID1107273884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.