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النائب ممدوح الصالح: مشروع ((ثالثة العاصمة)) الإسكاني يرى النور

10/19/2023 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن خطة توفير الحلول البديلة لطلبات 2004 وما قبلها

أثنى‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تجاه‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جهودا‭ ‬رائعة‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وذكر‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬المشروع‭ ‬الواقع‭ ‬بمجمع‭ ‬422‭ ‬بجد‭ ‬حفص‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬ادراجه‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬توفير‭ ‬الخيارات‭ ‬والحلول‭ ‬البديلة‭ ‬لطلبات‭ ‬2004‭ ‬وما‭ ‬قبلها،‭ ‬ضمن‭ ‬خيار‭ ‬تخصيص‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬وتمويل‭ ‬يبلغ‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬للبناء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وتلك‭ ‬المبادرات‭ ‬تلبي‭ ‬حاجات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬بجهود‭ ‬واضحة‭ ‬لوزيرة‭ ‬الاسكان‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقليص‭ ‬عدد‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتراكمة‭.‬

وأكد‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬تعتبر‭ ‬جزءًا‭ ‬حيويًا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬حكومتنا،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزامها‭ ‬الثابت‭ ‬تجاه‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الحياة‭ ‬اللائقة‭ ‬والمأمونة‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السكن‭ ‬حق‭ ‬أساسي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬فرد،‭ ‬وتعمل‭ ‬حكومتنا‭ ‬بجدّ‭ ‬لتحقيقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والبرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬مثل‭ ‬تسهيل‭ ‬ومزايا‭.‬

وشدد‭ ‬الصالح‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬التنفيذية،‭ ‬ويعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬مناسب،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يلبي‭ ‬الطلبات‭ ‬وفقا‭ ‬لاشتراطات‭ ‬معيار‭ ‬الأقدمية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬والقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬التوزيع‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭.‬

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