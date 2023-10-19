تقدير كبير لتجربة مملكة البحرين وتأكيد تطور حقوق الإنسان في المنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬فارس،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬التظلمات‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬ارتقاء‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الثمرات‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬التي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

وقال،‭ ‬إن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬تعتبر‭ ‬آلية‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬والتحقيق‭ ‬فيها‭ ‬ومباشرتها‭ ‬عبر‭ ‬الإجراءات‭ ‬المختلفة‭ ‬الجنائية‭ ‬أو‭ ‬التأديبية‭.‬

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‬وقال‭ ‬إن‭ ‬تطوير‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فوجود‭ ‬الضيوف‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأخذ‭ ‬بما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬المكاتب،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجاربهم‭ ‬بما‭ ‬يطور‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬ارتقائه‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬حميد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬المعني،‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الشؤون‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العمانية،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العمانية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لـ«بنا‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادئها،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬إيجاد‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬للتظلمات‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مسعى‭ ‬لكل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬جهود‭ ‬مبذولة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الحكومات‭ ‬ومن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وهي‭ ‬شراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬تتم‭ ‬بفكر‭ ‬توافقي‭ ‬واحترام‭ ‬مبادئ‭ ‬الإٍسلام،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬متفقة‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬وتوجهات‭ ‬عالمية‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬البنعليلو،‭ ‬وسيط‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬أهمية‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬متعددة‭ ‬ودلالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬أولها‭ ‬ارتباط‭ ‬الطرح‭ ‬بالمجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬وبمجال‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطن‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬العمومية،‭ ‬أما‭ ‬الزاوية‭ ‬الثانية‭ ‬فتتعلق‭ ‬بحكامة‭ ‬الشق‭ ‬الإداري،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تأتي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بضيافة‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعطاء‭ ‬وجه‭ ‬آخر‭ ‬لمجالات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬ولاة‭ ‬المظالم‭ ‬والوسطاء‭ ‬كمؤسسات‭ ‬جديدة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬بنعليلو‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬أمانة‭ ‬مظالم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقدم‭ ‬إنجازاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وهو‭ ‬تقدم‭ ‬مؤسساتي‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الحقوقية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬موجهة‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد‭ ‬وتتجه‭ ‬للدفاع‭ ‬عنهم،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬تبادل‭ ‬خبرات‭ ‬وشراكات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بصفته‭ ‬مجال‭ ‬رحب‭ ‬قابل‭ ‬للتطور‭ ‬المستمر‭ ‬أيضا‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعربت‭ ‬العنود‭ ‬مفرح‭ ‬العتيبي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬اللجان‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وعضو‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والتظلمات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بمشاركة‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬احتفالية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بمرور‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬مثمنة‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬

وأشادت‭ ‬السيدة‭ ‬العتيبي،‭ ‬بتعيين‭ ‬أول‭ ‬سيدة‭ ‬بمنصب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬السيدة‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬وتميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيان‭ ‬المفهوم‭ ‬الصحيح‭ ‬لحقوق‭ ‬وحريات‭ ‬الأفراد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬احترامها‭.‬

وأعربت‭ ‬فاطمة‭ ‬الكعبي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬والرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬الدولة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مشاركتها‭ ‬تأتي‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬الذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬لتدشين‭ ‬عمل‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬وتمنت‭ ‬النجاح‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬مهمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعزيز‭ ‬احترام‭ ‬الإنسان‭.‬