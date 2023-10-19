اختتام دورة ((مصمم حلول أمازون السحابية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتم العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديميّة الملكيّة للشرطة بوزارة الداخلية امس دورة «مصمم حلول أمازون السحابية» من شركة أمازون لخدمات الحوسبة السحابية «
AWS » المخصصة للمستوى التعليمي المشارك، بمشاركة عدد من الموظفين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات من مختلف إدارات الوزارة، بتنظيم فريق التعليم والتدريب الإلكتروني بالأكاديميّة.
وأكد العميد فواز حسن الحسن أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية في التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية بكفاءة عالية تحقق الأهداف الاستراتيجيّة الوطنية نحو التحول والتطور الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف المتدربين بالمفاهيم الرئيسة للحوسبة السحابية، وأحدث التوجهات المستقبليّة، وأفضل الممارسات لتصميم الحلول السحابية المعتمدة من خدمات أمازون السحابية، وذلك لرفع قدرات المتدربين في التصميم ونشر أنظمة إلكترونية فعّالة وقابلة للتطوير، بالإضافة إلى اختيار الخدمات السحابية المناسبة بناءً على الاحتياجات المطلوبة ما يسهل استخدام نظام خدمات أمازون الشبكية.
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