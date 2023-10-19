اختتام دورة ((مصمم حلول أمازون السحابية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)AWS

وأكد‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬تحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬والتطور‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعريف‭ ‬المتدربين‭ ‬بالمفاهيم‭ ‬الرئيسة‭ ‬للحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬وأحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبليّة،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لتصميم‭ ‬الحلول‭ ‬السحابية‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬السحابية،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬قدرات‭ ‬المتدربين‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬ونشر‭ ‬أنظمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬فعّالة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطوير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬المناسبة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المطلوبة‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬الشبكية‭.‬