ناصر بن حمد يشيد بجهود تطوير مشاريع شباب ريادة الأعمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خلال زيارته استوديو تصوير الموسم الثالث من برنامج «بيبان»..
قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أمس الخميس، بزيارة استوديو تصوير الموسم الثالث من البرنامج التلفزيوني الريادي «بيبان»، الذي تقوم بإنتاجه مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل.
حضر سموه خلال زيارته للاستوديو الواقع بمركز البحرين العالمي للمعارض عرض أحد المشاريع البحرينية أمام نخبة من كبار المستثمرين الإقليميين للفرص الاستثمارية والاستراتيجية، وأشاد سموه بالجهود القائمة على البرنامج والرامية إلى إمداد الشباب الواعد من قطاع ريادة الأعمال بالمواد اللازمة لتطوير مشاريعهم وصقلها لتصبح قابلة للاستثمار والنمو محلياً وإقليمياً.
وأعرب أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس صندوق الأمل، عن تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيهاته ودعمه اللامتناهي الذي نتج عنه إنجازات برنامج بيبان العديدة عبر مواسمه السابقة، بالإضافة إلى الإنجازات القادمة بالموسم الثالث، الذي سيتم عرضه في شهر يناير 2024.
يذكر أن برنامج «بيبان» أصبح المنصة الاستثمارية الأولى من نوعها في الإقليم لكونها مشتركة بين القطاعين العام والخاص بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" في مملكة البحرين، وصندوق خليفة لدعم المؤسسات بالإمارات العربية المتحدة، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وزين الكويت بدولة الكويت، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، وشركة جي إف إتش المالية بالمملكة العربية السعودية.
ومن المنتظر أن يواصل البرنامج مسيرته التوسعية ليشمل المزيد من الدول كجزء من مهمة مشاريع الأمل المتمثلة في الاستثمار المشترك بجانب القطاع الخاص في المشاريع ذات الإمكانيات العالية والقابلية للتوسع، وتسريع نمو المشاريع بشكل استراتيجي في الأسواق العالمية، مع تسليط الضوء على مؤسسي هذه المشاريع ورحالهم الريادية في الوقت ذاته.
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