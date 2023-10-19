ناصر بن حمد يشيد بجهود تطوير مشاريع شباب ريادة الأعمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بزيارة‭ ‬استوديو‭ ‬تصوير‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الريادي‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬بإنتاجه‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭.‬

حضر‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للاستوديو‭ ‬الواقع‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬عرض‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬البحرينية‭ ‬أمام‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬إمداد‭ ‬الشباب‭ ‬الواعد‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمواد‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وصقلها‭ ‬لتصبح‭ ‬قابلة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والنمو‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭.‬







وأعرب‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيس‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬ودعمه‭ ‬اللامتناهي‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إنجازات‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬العديدة‭ ‬عبر‭ ‬مواسمه‭ ‬السابقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬القادمة‭ ‬بالموسم‭ ‬الثالث،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬أصبح‭ ‬المنصة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬لكونها‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ "‬تمكين‭" ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وصندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومركز‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬للموهبة‭ ‬والإبداع،‭ ‬وزين‭ ‬الكويت‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وشركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬البرنامج‭ ‬مسيرته‭ ‬التوسعية‭ ‬ليشمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬بجانب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬والقابلية‭ ‬للتوسع،‭ ‬وتسريع‭ ‬نمو‭ ‬المشاريع‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مؤسسي‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬ورحالهم‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭.‬