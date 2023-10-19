تعيين صادق سهوان مديرا لإدارة التأهيل الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (98) لسنة 2023، بتعيين مدير في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد صادق عبدعلي علي سهوان مديراً لإدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
على وزير التنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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