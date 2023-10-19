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تعيين صادق سهوان مديرا لإدارة التأهيل الاجتماعي

10/19/2023 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬98‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعيَّن‭ ‬السيد‭ ‬صادق‭ ‬عبدعلي‭ ‬علي‭ ‬سهوان‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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