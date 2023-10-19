تعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (99) لسنة 2023، بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرْض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد زياد خليفة البنعلي مديراً لإدارة الموارد البشرية بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
على مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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