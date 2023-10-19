إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي برئاسة الدكتورة منى البلوشي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (100) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، برئاسة الدكتورة منى محمد حسن البلوشي، وعضوية كُلٍّ من:
1- الدكتور إبراهيم السيد جمال الهاشمي.
2- الدكتور وهيب عيسى الناصر.
3- الدكتورة فرزانة عبدالله مراغي.
4- الدكتورة عصمت جعفر علي.
5- الأستاذة سهى محمد الكوهجي.
6- الدكتورة زينب علي آل طوق.
7- الدكتور حسين محسن العريض.
8- الدكتورة زبيدة عبدالله الشيخ.
9- الدكتور حسن مرحمة حسن.
10- الدكتور عبدالرحيم محمد عباس.
وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة الثانية
على رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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