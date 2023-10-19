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إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي برئاسة الدكتورة منى البلوشي

10/19/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬100‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬البلوشي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلٍّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيد‭ ‬جمال‭ ‬الهاشمي‭.‬

2-‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر‭.‬

3-‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرزانة‭ ‬عبدالله‭ ‬مراغي‭.‬

4-‭ ‬الدكتورة‭ ‬عصمت‭ ‬جعفر‭ ‬علي‭.‬

5-‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهى‭ ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭.‬

6-‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬طوق‭.‬

7-‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬محسن‭ ‬العريض‭.‬

8-‭ ‬الدكتورة‭ ‬زبيدة‭ ‬عبدالله‭ ‬الشيخ‭.‬

9-‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬مرحمة‭ ‬حسن‭.‬

10-‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭.‬

وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬مماثلة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬









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