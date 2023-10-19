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غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

10/19/2023 3:15:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى قطاع غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في اليوم الثالث عشر للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام".
وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة، وإنما جهد مستدام (...) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".
من جهته، شدد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لأهالي القطاع.
وأكد أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف الحرب على قطاع غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة.
وأوضح أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن مطار العريش يستقبل آلاف المساعدات، وتسعى مصر لإدخالها بأسرع وقت ممكن.




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