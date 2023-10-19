إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفاد مصدر ، بأن المواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وقناصتها الذين اعتلوا أسطح المنازل، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طفل (10 سنوات) بالرصاص الحي المتفجر بالجزء العلوي من الفخذ، وقدمت له الإسعافات الأولية في مركز طبي بالمخيم، قبل نقله إلى المستشفى.
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