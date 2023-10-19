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إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

10/19/2023 3:15:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، شمال الخليل.
وأفاد مصدر ، بأن المواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وقناصتها الذين اعتلوا أسطح المنازل، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طفل (10 سنوات) بالرصاص الحي المتفجر بالجزء العلوي من الفخذ، وقدمت له الإسعافات الأولية في مركز طبي بالمخيم، قبل نقله إلى المستشفى.




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