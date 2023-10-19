طائرة مساعدات أردنية إلى مصر صباح الجمعة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن مغادرة طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة إلى مصر صباح الجمعة لإيصال المساعدات إلى غزة.
وأعلن الرئيس الأميركي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، أنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية" عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع إلى الخارج.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN19102023000208011052ID1107273573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.