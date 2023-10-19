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طائرة مساعدات أردنية إلى مصر صباح الجمعة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة

10/19/2023 3:15:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، عن مغادرة طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة إلى مصر صباح الجمعة لإيصال المساعدات إلى غزة.
وأعلن الرئيس الأميركي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، أنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية" عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع إلى الخارج.

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