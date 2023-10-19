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المدن الصناعية الأردنية تؤجل فعالية بسبب الأوضاع في غزة

10/19/2023 3:15:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الخميس، عن تأجيل فعالية ترويجية كان من المتوقع عقدها الأحد المقبل، بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، بالشراكة مع القطاع الصناعي في المملكة للترويج لمدينة الزرقاء الصناعية، نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الأهل في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وعبرّت الشركة في بيان، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لمجريات الأحداث في قطاع غزة وحجم العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع، مؤكدة وقوفها ومستثمرو المدن الصناعية الأردنية كافة، خلف القيادة الهاشمية .

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