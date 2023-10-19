وسائل إعلام عبرية: السلطات الإسرائيلية قررت تمويل إخلاء مدينة عسقلان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بأن السلطات الإسرائيلية قررت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.وذكرت وسائل الإعلام أن القرار صدر بعد تهديد المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة "التهجير بالتهجير" وسقوط مئات الصواريخ على المدينة.

وأكد في السياق أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة مساعدة لإجلاء سكان مدينة عسقلان.

وبدأت السلطات الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية.